Un clásico de la comedia a escena

Luego del éxito de Matilda. El Musical los mismos productores redoblaron la apuesta y estrenan el 20 de este mes School of Rock El Musical con Agustín ‘Soy Rada’ Aristarán, Ángela Leiva, Sofía Pachano, Santiago Otero Ramos y Germán “Tripa” Tripel, más un numerosos elenco de niños sobre el escenario del Gran Rex, sin olvidar a los músicos. El espectáculo es de Glenn Slater y Julian Fellowes, con música del inconfundible Andrew Lloyd Webber.

Primero fue la película dirigida por Richard Linklater (2003), más tarde en el 2015 llegó School of Rock. El Musical a Broadway y luego se dio en los escenarios de Londres, China, Australia, Nueva Zelanda, San Pablo, Sudáfrica y Corea. La versión que se verá en Buenos Aires se conoció en el 2023 en Madrid. La dirección general es de Ariel del Mastro, quien tuvo esa responsabilidad en España. Reflexiona: “Es la misma puesta técnicamente, con la misma escenografía, vestuario y texto, difiere el elenco y el trabajo con los tres grupos de niños. No hay ninguno mayor de catorce años. La gran diferencia con el anterior musical –Matilda– es que aquí habrá una banda teen vivo y todos los chicos tocan distintos instrumentos. Me siento muy identificado con esta propuesta, en particular con la imagen que la música te transforma, que te hace irreverente y no sigas las reglas. Nos cuenta que tenemos que escuchar más a nuestros niños, tener momentos de encuentro y de eso habla la obra”.

Aunque ya había trabajado junto Ariel del Mastro en Matilda, el intérprete Rada tuvo que hacer pruebas para poder asumir el papel protagónico (Dewey Finn). Son los productores quienes proponen nombres, pero luego los actores deben audicionar frente a un equipo americano y al director general (del Mastro), sin excepción.

Agustín Rada lo confirma: “Es parte del proceso y a mí me gusta. Creo que el maldito éxito que se busca todo el tiempo está ahí, en el camino hasta llegar a donde se llega. Audicioné y Ariel me aceptó junto con la producción, pero también tuve que probarme con los ingleses, que son los dueños de la franquicia. Eso me puso en un lugar que es súper lindo, sentirme que pasé esos filtros y todas mis inseguridades. Nunca tengo tranquilidad. Mi hermano me dijo: ‘tenés que hacer como los japoneses que toda la vida se sienten principiantes’. Me esfuerzo mucho por estar en este lugar y siento que estoy aprendiendo todo el tiempo. Matilda fue maravilloso, increíble y bisagra en mi vida profesional y personal, pero no dejó de ser un espectáculo más, para que vengan otros”.

School of Rock será el debut en el género de musicales de Ángela Leiva, cantante exitosa que confiesa: “Canto siempre, pero mi personaje tiene mucho de lírico, además hay coreografías y aunque bailé en el programa de Tinelli esta situación fue como embarcarme en un nuevo desafío. Me gusta siempre explorar, ver hasta dónde llega mi talento o mis ganas. Hice la prueba y fue una experiencia muy nueva y movilizante.” Como actriz se la vio en la tira diaria La 1-5/18 encarnando a Gina Berardi en Eltrece (2021”. Aclara: “En plena pandemia creyeron en mí como actriz. Lo primero que les dije es que quería aprender. Me encontré actuando con galanes como Gonzalo Heredia, junto a grandes actrices como Leonor Manso, Leticia Bredice o Agustina Cherri. Y ahora estamos en esta ensalada maravillosa donde se junta el baile, el canto y la actuación.”

El resto de la banda. Hay tres intérpretes de largo recorrido en el género de los musicales. Tanto Sofía Pachano, Santiago Otero Ramos como Germán “Tripa” Tripel pueden demostrar con creces su profesionalismo. Pachano dice: “Más allá de la trayectoria siempre está bueno audicionar porque te mantiene la llama viva, como atenta. En Argentina no sé por qué se tiene miedo a este tipo de pruebas, pero en el resto del mundo es muy habitual. Es un proyecto que venía desde el 2019 y se frenó por la pandemia, ahora lo retomaron.”

Todavía se recuerda el espectáculo Asesinato para dos donde Santiago Otero Ramos conquistó todos los premios. Aclara: “Soy un trabajador del teatro, un obrero. Las pruebas te dan la posibilidad de que te des cuenta si el proyecto es para vos o no. Me parece que hay que ser más honesto. No abunda el trabajo ni para actores, ni actrices de musicales, tampoco para músicos. Creo que hay lugar para todos y es muy positivo audicionar”.

Las vueltas de la vida hacen que desde el teatro Gran Rex Germán “Tripa” Tripel vea el cartel de otro musical (Rent) que él protagonizó en la primera versión argentina, en el 2008. Cuenta una casualidad: “El personaje que haré ahora (Theo) lo interpretó Adam Pascal en la película y él también había hecho Roger en Rent. Es como que le sigo los pasos a un actor que admiro muchísimo.”

Cada uno de estos protagonistas tendrá a su cargo un papel que le exigirá desde lo interpretativo, vocal y también coreográfico. Rada asegura: “La historia es muy hermosa. Mi personaje es un loco que les enseña a los chicos a revelarse contra el sistema en el buen sentido. Hacer lo que tengan ganas siempre con profesionalismo y energía. El mensaje que da es que hay que seguir tus sueños y forzarte para conseguirlos. Aprovechar el potencial que tenés y ponerlo al servicio de tus deseos”. Ángela Leiva será Rosalie Mullins, la directora del Colegio Horace Green y agrega: “Ella está bastante negada con el rock, se formó para hacer la que es y tiene una formación muy clásica. De hecho su registro vocal es lírico y no le gusta nada que el personaje de Rada le proponga romper los esquemas.”

En todo cuento hay una “bruja”, en este caso es Patty Di Marco, la mala de esta historia que encarnará Sofía Pachano: “Estoy muy contenta –acota- nunca antes había hecho de malísima. Mi personaje dice cosas horribles y para mí es un desafío. Además este teatro tiene tres mil quinientas localidades y será la primera vez que actuaré para tanta gente. Me genera mucha emoción ver mi foto en la puerta del Gran Rex”.

Más elenco. En casi todas las historias hay un amigo incondicional, aquí lo encarará Santiago Otero Ramos, en la piel de Ned Schneebly. Analiza: “Es un personaje muy tierno que tiene muchísimas capas. Está viendo que su amigo (Rada) hace lo que él deseaba y que nunca se jugó. El buscó seguridad frente a quien está haciendo lo que ama.”

Doble será la responsabilidad de Germán Tripel ya que además de interpretar a Theo, sumará el papel protagónico. “En los Estados Unidos es muy normal tener un protagonista alternante y alguna función las hace éste. Tengo dos roles, pero seremos tres los que sabremos el protagónico, el tercero es Julián Rubino. Esto se hace para que siempre pueda darse la función, ya que es un espectáculo muy exigido en lo vocal.”

La historia de Dewey Finn, un desocupado que es expulsado de su propia banda de rock y que con otra identidad entra en una muy formal escuela como profesor de música estará interpretado por Rada. “Aquí sumo la responsabilidad de tocar la guitarra, cantar y estaré todo el tiempo en escena”.

Habrá tres grupos de niños algunos ya se los conoce porque trabajaron en Matilda. El Musical, otros son nuevos, salieron de las pruebas donde debieron demostrar que además de actuar, cantar y bailar podían tocar algún instrumento musical. El equipo se completa con Marcelo Caballero, en la dirección actoral, Analía González en coreografía y Jorge Ferrari en escenografía. Ariel del Mastro finaliza: “Son treinta y nueve niños, más el elenco de adultos y los técnicos, los productores están asumiendo un gran riesgo”.