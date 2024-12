Un verano con pocos estrenos

El teatro siempre sabe sortear las crisis. Un buen ejemplo es cómo la actividad teatral se proyecta en Mar del Plata, Villa Carlos Paz y Buenos Aires. Siempre arranca primero La Feliz, y esta vez fue desde principios de diciembre que empezaron con las funciones de un musical ya probado en Córdoba y también en CABA: Mamma mía con el mismo elenco, encabezado por Florencia Peña, junto a Alejandro Parker, siempre con dirección de Ricky Pashkus, que están en el teatro Mar del Plata, con precios desde $ 12 mil hasta $ 35 mil.

NO SOLO “UN AÑO MÁS”. El empresario Carlos Rottemberg apostó por una cartelera muy prolífica en títulos diversos, ya que cuenta en Mar del Plata con varios teatros. Anticipó precios “amigables” con plateas a $ 26 mil en la Feliz y de $ 28 mil en Buenos Aires. No será un año más, ya que será el fin de un ciclo para las integrantes del espectáculo Brujas, que estrenaron en Mar del Plata el 3 de enero de 1991. Su elenco original fue Moria Casán, Graciela Dufau, Nora Cárpena, Thelma Biral y Susana Campos, quienes luego de siete años consecutivos se tomaron una pausa. Más de un millón de espectadores ya lo vieron. La obra ha tenido sus cambios: ahora con María Leal y al bajarse Biral, se integró a Luisa Kuliok para ese papel. Hoy Kuliok reflexiona: “Incorporarme a Brujas significó un gran desafío porque además del escenario, que es mi agua, había una historia de vidas compartidas a lo largo de tantos años. Mi vida no había estado allí... Entonces… ¿cuáles eran las sutilezas, los caminos para que esa distancia floreciera en encuentro? Fue todo bello y ahora me espera acompañar a esas mujeres en una despedida que tendrá, seguramente, la potencia y el despliegue de una profunda emoción. Y ahí sí estaré, en celebración completa. Para mí, un gran regalo…”.

También se trasladan Tom. Dick & Harry al América, El equilibrista, Dos piratas y un tesoro, Sean de termos y mabeles y El amateur, todos harán funciones en el Neptuno. Mientras que Wali Iturriga (Jenny) irá al Lido. Otra gran apuesta será el espectáculo Quieto, con Miguel Ángel Rodríguez y Florencia Naftulewicz, en el Bristol. Estrenada en una sala de Villa Crespo pasa a otro ámbito. El actor reflexiona: “Significa volver a hacer teatro en Mar del Plata, ya que lo último que hice fue Toc Toc en 2016. Desde los años 80 que trabajo en La Feliz. Es muy importante porque es una obra que nació como para lo alternativo e independiente, una joyita, una obra artesanal y tenemos muchas expectativas. Las tenía y las sigo teniendo, porque creo que se la merece y que va a lograr muchas cosas más. Repentinamente vino a vernos Carlos Rottemberg un viernes, el sábado me llamó y el lunes pusimos los dedos para el contrato. Nos lleva a jugar con Quieto en su teatro Bristol. Ojalá que funcione bien para todos”.

Uno de los pocos estrenos será el de Luciano Castro en Caer y (levantarse) de Patricio Abadi y Nacho Ciatti, con dirección de Mey Scápola, en la sala Chauvin, irá de sábado a lunes a las 22 horas, desde fines de diciembre.

El renovado teatro Tronador presenta tres propuestas: Habitación Macbeth con Pompeyo Audivert más un clásico que estuvo dos años en el teatro San Martín: Cyrano de Rostand, con el protagónico a cargo de Gabriel “Puma” Goity, quien afirma: “Diría, como dice Cyrano, en mis fantasías -incluso las más atrevidas- nunca soñé con tanto, hacer el Cyrano no solamente en la sala Martín Coronado del teatro San Martín, sino que además en Mar del Plata en la temporada de verano. Ahí tenés”. Se sumará al mismo escenario el cantante Abel Pintos con cuatro conciertos los días 20, 21, 27 y 28 de enero.

LOS DÍAS EN CÓRDOBA. Córdoba tiene su propia capital teatral en verano en Villa Carlos Paz, con entradas que no superan los $26,000. Allí eligió estrenar su nuevo espectáculo Fátima Florez, desde enero en el teatro Luxor. Un nuevo elenco hará Exit en el Candilejas, integrado por Romina Ricci, Dan Breitman y Laura Cymer, siempre con dirección de Corina Fiorillo, desde el 28 de este mes. Es Romina Ricci quien afirma: “Para mí es muy lindo volver a Carlos Paz. Había venido hace un par de años. Tengo recuerdos muy buenos y volver al teatro Candilejas me llena de emoción. La obra es muy divertida y estoy con muchas ganas de estrenar: En Exit hay dos trabajadores que están defendiendo su puesto de trabajo. Es muy interesante hasta dónde puede llegar una persona por defender lo propio. La demanda laboral es escasa hoy día y es una especie de ring de pelea por el trabajo, Básicamente estoy muy contenta, conectada y lista para estrenar”. En la otra sala, Candilejas II, ya estrenaron ¡Suspendan la boda!, con Nazarena Vélez, Barbie Vélez, Santiago Caamaño y Facundo Gambandé. Casi como es habitual Pedro Alfonso, Paula Chávez, Viviana Saccone, Pachu Peña, Sebastián Almada y Noelia Marzol presentan una nueva comedia: Un viaje en el tiempo en el Teatro del Lago. Otro elenco tradicional es el que encabeza Gladys Florimonte, Cristian Sancho, Celeste Muriega, Nicolás Riera y Lali González en el Teatro del Sol I con No te vistas para la cena. También harán funciones Marta González y Nancy Anka de Madre hay una sola. Dos sería demasiado, en el teatro Zorba.

CABA Y SU OFERTA. Las novedades en Buenos Aires empezarán en enero, con propuestas muy fuertes en cuanto a actores convocantes como la dupla Eduardo Blanco y Fernanda Metilli en la nueva creación de Juan José Campanella: Empieza con D siete letras, que irá desde el 10 en el Politeama. Ese mismo día una dupla insospechada Miguel Ángel Solá y Maxi de la Cruz en Mi querido presidente en el Apolo. Dos días antes se conocerá ¿Quién es quién? con Luis Brandoni y Soledad Silveyra con dirección de Héctor Díaz en el Liceo. Otros estrenos que se esperan son: Sueño de dos de Mariano Saba con Ingrid Pelicori y Manuel Callau con dirección de Daniel Casablanca; Boy Olmi y elenco en La heladería de Ana Scannapieco dirigida por Lisandro Penelas y Hernán Casciari en La señora que me parió, todos en La Plaza.

Predominan las reposiciones de espectáculos ya probados en la temporada y que tuvieron el apoyo del público, como es el caso de La madre, con Cecilia Roth; Matar a mamá, con Florencia Raggi, Inés Estévez y María Rosa Fugazot; Reverso, con Carla Peterson y Marco Antonio Caponi, en La Plaza, o el unipersonal Muerde, con Luciano Cáceres. También regresan: Esperando la carroza, Medida por medida, Made in Lanús, En otras palabras, Jardines salvajes, más los musicales Mina, che cosa sei, con Elena Roger en El Nacional, y Cuando Frank conoció a Carlitos, en el Astral, o Paquito (la cabeza contra el suelo) en el Metropolitan. Las entradas suelen ser más caras, aunque los precios se inician desde $ 15 mil o $ 26 mil y llegan hasta $ 32 mil pero cuentan con orquesta en vivo.

Se espera para el 13 de febrero la presentación de Sons-Ser o no ser la nueva creación del grupo catalán La Fura dels Baus. Anticipan un Hamlet “con proyecciones 360 y sonido inmersivo”. Estarán en la sala Sinpiso, con entradas generales a $ 28 mil.

Los teatros oficiales recién en febrero retomarán su actividad. El San Martín lo hará con sus dos últimos estrenos: El trágico reinado de Eduardo II, la triste muerte de su amado Gaveston, las intrigas de la reina Isabel y el ascenso y caída del arrogante Mortimer, versión escénica de Eduardo II, de Christopher Marlowe, con dirección de Alejandro Tantanian. Y se repondrá también James Brown usaba ruleros, de Yasmina Reza, con puesta en escena de Alfredo Arias. El Nacional Cervantes hará lo suyo con la última creación de Toto Castiñeiras: Las lágrimas de los animales marinos.