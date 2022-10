Una persona mágica y única llamada Luis

Carca está muy decidido a celebrar su relación con la música de Luis Alberto Spinetta. Se nota mucho por el entusiasmo con el que habla del concierto que hará el próximo 16 de diciembre en el Teatro Coliseo rindiéndole homenaje a la música de Pescado Rabioso, aquel proyecto del Flaco de la primera mitad de los años 70 que marcó a fuego la historia del rock argentino. Acompañado por Tuta Torres en bajo y Panky Malissia en batería y percusión, Carca, habitual colaborador de Babasónicos, también incluirá en el repertorio temas de su extensa carrera y algunos adelantos de su próximo álbum. Siempre con la idea de tender un puente hacia el rico universo de Spinetta desde una perspectiva propia: “Será una reinterpretación, una relectura a partir de mi propia mirada. Una cosa que me llamó la atención del homenaje Spinetta que se hizo hace un tiempo en el CCK es que nadie tuvo las pelotas de reversionar la música de Luis, todos fueron unos chupamedias que creyeron que pueden tocar un tema de Luis Alberto Spinetta de la misma manera que lo tocaba él. Eso me parece una herejía, una falta de tino y de ubicación absoluta”.

A Carca no solo le interesa lo que el rock argentino produjo en los 70. Su vínculo es mucho más inclusivo: “Tengo un amor por toda la historia del rock nacional que me precedió: los 60, los 70, los 80… Tengo la suerte de haberme hecho compinche de muchos de esos ‘malparidos’ de todas las épocas: toqué con Virus, con Javier Martinez, con Ricardo Soulé, con Las Pelotas, con Divididos… Cuando me propusieron hacerme cargo de reversionar el disco Pescado 2 para el homenaje del CCK me pareció que implicaba una hazaña colosal. Y eso me motivó inmediatamente. Eso y el amor que siento por Spinetta como persona, no solo por la gran música que hizo. En muy poco tiempo pude conocer un poquito de esa persona mágica y única que fue Luis”.

El foco que Carca pone en la decisión de trabajar las canciones de Spinetta con una sensibilidad más libre, más abierta tiene que ver con su rechazo a la “copia fiel” que según él intentan otros: “Yo creo que a Spinetta no le gustaría que seas tan boludo como para convertirte en un Danger Four de Pescado Rabioso. Ese gesto no tiene nada de heroico, nada de iconoclasta. No tiene nada de nada. Y eso fue lo que más se vio en el CCK: gente pretendiendo recrear esas canciones en un formato ortodoxo. ¡Qué mareado tenés que estar para suponer que podés calzarte esos zapatos! Yo lo pienso como un paseo con una bicicleta que te prestan por un rato. Pero tengo claro que la bicicleta es del Flaco”.

El éxito que tuvo aquel homenaje al que el artista hace referencia fue un gran aliciente para organizar este concierto del Coliseo en diciembre para el cual ya están vendidas la mitad de las entradas. Recuerda: “Aquella vez se quedó mucha gente afuera porque las entradas se agotaron en cinco minutos. Algunos esperaban que Carca no fuera Carca, que yo no fuera yo. Y yo me vengo distinguiendo desde los años 90 por perseguir las mil y una formas de la música, desde el desparpajo y desde el amor. ¿En serio pensaban que iba a hacer un show tratando de imitar a Spinetta?”.

Luego de esta fecha de características tan especiales, llegará un nuevo disco del que ya se conocen algunos temas que están desde hace un tiempo disponibles en plataformas de streaming, como Pestañas postizas, Mi amigo del bosque y Mamá cultiva marihuana”, el primero que Carca grabará con el apoyo del sello Pop Art, con el que acaba de firmar contrato.