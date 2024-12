Volver a ser niños gracias a Disney

Desde el 12 al 16 de diciembre y debieron agregar una nueva función para el 17 se conocerá Disney celebra: una Navidad inolvidable y lo hará en el campo de deportes de la Ciudad Universitaria. Contará con dos anfitriones: Topa y Laurita Fernández y se sumarán cincuenta artistas y una orquesta en vivo integrada por diez músicos. Participará la actriz y cantante mexicana Karol Sevilla más Florencia Bertotti, sin olvidar las participaciones de Ángela Torres y Soledad Pastorutti. Se interpretarán canciones de varias películas de Disney tan famosas como Libre soy de Frozen: una aventura congelada, Cuán lejos voy de Moana: un mar de aventuras, El ciclo sin fin de El rey león o Regalo mágico y No se habla de Bruno de Encanto.

Hay que subrayar que el espectáculo tendrá “un área de regulación sensorial para quienes necesiten reducir estímulos sensoriales durante la función”, sumado a un “kit sensorial que incluyen auriculares reductores de sonido, anteojos de filtro verde UVI y tarjetas de emociones con pictogramas”. Es la forma de poder incluir a todos los niños que asistan como espectadores.

Pero detrás de estos artistas hay un equipo creativo y dos de ellos anticipan cómo será y descubren las complejidades de una propuesta de estas características y ellos son Ariel Del Mastro y Mina Battista quienes cuentan algunos secretos. Ambos han trabajado juntos en varios espectáculos, donde siempre la espectacularidad conformó un estilo.

—¿Cómo es dirigir este tipo de propuestas? Recordando que fuiste el director de desde “Matilda, el musical” hasta “School of Rock”, sólo por nombrar los más recientes.

ARIEL DEL MASTRO: La logística de la puesta la compartí con Mina, como en Matilda, el musical lo hice con Marcelo (Caballero). Creo que el trabajo en equipo siempre mejora el resultado. En este caso compartimos ciertos roles, con Mina, pero la dirección es mía. Diría que estoy acostumbrado a trabajar con mucha gente.

—¿En qué consiste tu participación en el show?

MINA BATTISTA: Hace más o menos diez años que trabajamos juntos con Ariel en distintos proyectos. Le agradezco mucho su generosidad, porque siempre me dio la posibilidad de opinar y poder poner mi granito de arena en sus producciones, además aprendo muchísimo porque es un profesional que tiene muy en claro lo que quiere.

—Ensayan con cincuenta artistas, personajes y cantantes: ¿cuál es el secreto?

A.D.M: En este caso se suma un espacio nuevo en el que intervine en el diseño para que todos puedan ver bien. Estoy acostumbrado a manejar teatros como el Gran Rex, pero esto será diferente porque al ser al aire libre las dimensiones cambian.

M.B: El show además de todos los artistas tiene bailarines increíbles y una banda de músicos que parece de otro planeta. Es de mucha complejidad porque hay que insertar varias áreas, como la de los personajes (Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald, Daisy, Goofy, Pluto y algunas de las princesas de Disney) que tienen un tratamiento especial. Buscamos que todo se ensamble y también tengan su momento para brillar y lucirse.

—¿Hay un estilo Disney?, ¿cuál sería según ustedes?

A.D.M: Creo que poder estar juntos, festejar y celebrar: me parece que ese es un poco el espíritu de esta propuesta. A través de estos personajes se cuenta un pequeño cuentito, porque lo importante son las canciones.

M.B: Para mí Disney es familia. Disney no apunta a un público en particular, porque una persona adulta también puede sentir, ser parte de este evento, sacar su niño interior y permitirse vivir la experiencia de compartir. Tiene esa particularidad que nos hace volver a ser niños.

—¿Cómo fue diseñar una puesta pensando en diez mil espectadores?

A.D.M: Este campo deportivo nunca antes había estado preparado con estas características, porque la gente aquí estará toda sentada. Hicimos con la producción un gran trabajo para que todos puedan ver bien. Habrá primeros planos de los protagonistas. Creo que una buena frase sería: “el primer recital que compartís con tus papás siendo niño”. Los pequeños se van a acordar cómo fueron a su primer recital porque hay una banda de rock tocando. Buscamos que los temas sean más rockeros y no tan sinfónicos.

M.B: Habrá videos, pantallas y buscamos que la parte audiovisual se integre con lo que le está pasando al actor o al cantante. Además, tenemos la suerte y el lujo de contar con las coreografías de Analía González, una de las creadoras de Choque Urbano, quien ya trabajó con Ariel Del Mastro en Matilda, el musical y en School of Rock y otros espectáculos. Ella plantea la corporalidad de una manera que es exquisita, por lo cual eso también aporta a este engranaje, entre lo técnico y lo artístico, con mucho brillo.

—¿Qué relación tuvieron de niños con el mundo Disney?

A.D.M: Las películas me empezaron a gustar de más grande, cuando le encontré la segunda lectura. Después trabajé tanto para el teatro como para series, como Soy Luna, Violeta o Enredados. Creo que quedé como pegado a ese mundo infanto-juvenil, será porque sigo siendo un niño, como Peter Pan. Tal vez por eso me es fácil codificar lo que un adolescente o un niño quiere ver. No me pongo a reinterpretar, sino que soy parte, es más orgánico y puedo seguir jugando de alguna manera.

M.B: En mi caso particular cuando era muy chica fui deportista y vivía en el club, con lo cual mi primer recuerdo de Disney ya fue de grande. Creo que eso también fue un plus para mí ahora el poder trabajar y aportar a esta mega empresa, que realmente crea recuerdos en la gente. Cada propuesta que hago con Disney lo agradezco en el alma. Hoy escucho una canción de una película, me emociona y me transporta a algún lugar que quizás de chiquita no lo tuve.

—¿Cuál será la función de Topa y Laurita Fernández como anfitriones?

M.B: Ellos están encargados de unir nuestra historia. Nos van a ir contando cómo es que nuestros deseos y sueños llegan a un lugar mágico donde se transforman en canciones, las que se envuelven en un paquete de regalo y que llegará a nuestro árbol de Navidad para su encendido final. Ahí ellos van a ser los que van a unir todas estas historias. Todos los temas que se eligieron para el show están pensados porque hablan sobre los deseos y los sueños, son de distintas películas, todas muy conocidas.

—¿En qué tuvieron que adaptarse y qué sorpresas pueden anticipar de cara a los shows?

A.D.M: Por el lugar del estadio tuvimos que incorporar el ruido de los aviones, porque estamos cerca de Aeroparque. Ese avión está llevando tu deseo a otro lado. Creamos efectos, por ejemplo como Frozen tiene que ver con el hielo, ahí hay pirotecnia blanca, que caerá del cielo. Con la Sirenita habrá burbujas porque tiene que ver con el mar. Quiero que sea una propuesta inmersiva, teatralizar de alguna manera el efecto. Será como darle un principio y un fin de tres minutos a cada canción.

M.B: La propuesta es muy Disney, que tiene un manejo de la espectacularidad desde los vestuarios, las luces hasta todos los efectos especiales. Va a haber fuegos artificiales, además de otros. Tenemos un equipo creativo muy talentoso, todos argentinos. Es un show que está hecho por gente de Argentina y para mí es un valor agregado. No hace falta tomarte un avión para ver un show de estas características lo tenés en tu casa, realizado aquí. Obviamente están las películas de Disney, pero todo lo que se verá sobre el escenario fue creado aquí y espero que la gente se vaya maravillada.