Marcos Rojo, disconforme por el arbitraje tras la derrota de Boca ante River: “Siempre lo mismo”

Tras la caída de Boca por 2-1 ante River en el Superclásico, Marcos Rojo apuntó contra el árbitro Nicolás Ramírez por las decisiones que tomó durante el partido, sobre todo por las tarjetas amarillas mostradas en los primeros minutos de juego. Además fue crítico el rendimiento del Xeneize en el Monumental.

“Iban 25 minutos y ya había sacado tres amarillas. En la mía dice que siga y se tira para atrás y me saca amarilla. En la de Toto también. Pero bueno, siempre lo mismo”, inició el defensor en zona mixta. Luego remarcó que era la segunda vez que Ramírez dirigía un Superclásico, aunque prefirió no ahondar en el tema.

Ya a los 12’ de la primera parte, Belmonte se convirtió en el primer amonestado por una falta sobre Facundo Colidio. Siete minutos más tarde, Ayrton Costa también vio la tarjeta por una dura patada a Kevin Castaño. Finalmente, a los 23’, el propio Rojo quedó condicionado por una infracción contra Sebastián Driussi y derivó al golazo de tiro libre de Franco Mastantuono.

Con respecto al desempeño futbolístico, el zaguero con pasado en la Selección Argentina remarcó que al equipo de la Ribera le costó sobre todo la primera mitad: “Nos costó manejar la pelota y el partido, pero así y todo fue parejo. En el segundo tiempo nos encontramos mucho mejor y tuvimos chances de empatar".

Finalmente, Rojo le dejó un particular mensaje al hincha de Boca: “Les digo que estén tranquilos. No siento que estemos en deuda con ellos, para nada. Vamos a seguir trabajando para terminar punteros”.

Fernando Gago también apuntó contra el árbitro

Así como lo hizo Marcos Rojo, Fernando Gago también expresó su disconformidad con el arbitraje de Nicolás Ramírez tras la caída de Boca por 2-1 ante River. “En 20 minutos ya teníamos tres amarillas, y desde el campo no veo si realmente era para tarjeta. Me pareció un poco exagerado y creo que nos condicionó. No por si fue falta o no, sino porque tener 3 amonestados en tan poco tiempo me dejaba condicionado para el segundo tiempo”, sentenció.