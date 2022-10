La increíble anécdota de Leo Paredes sobre lo que enoja a Messi

La entrevista en Turín comenzó siendo muy distendida, con aperitivo en mano de parte de Grego Rossello y solo gaseosa para el volante Leandro Paredes del seleccionado argentino. Por su parte, el actor, fanático de River, reconoció el gran momento que está viviendo su clásico rival Boca y le preguntó si lo seguía a pesar de la distancia: “Sí, siempre veo los partidos con mi papá. Vimos el segundo tiempo después del encuentro nuestro y pudimos disfrutar de una nueva victoria”.

Además, hablaron del Mundial de Qatar y las sensaciones a menos de dos meses del inicio: “Es difícil sacarse de la cabeza el Mundial. Estamos a 50 días, uno piensa que quizás es mucho tiempo, pero a la vez queda mucho menos de lo que pensamos y para mí es muy difícil no pensar todo el tiempo. En estos cuatro años, pasamos por cosas no tan buenas y también por momentos realmente inolvidables. Lo más importante es que toda la gente confíe en nosotros”.

"¿En qué momento le dejaste de decir Messi para decirle Leo?", preguntó Rossello en plena entrevista a Paredes. A lo que el mediocampista, ex Paris Saint Germain, le respondió con la verdad: "Nunca le dije Messi. Hay una historia con eso porque mi nene, cuando íbamos al cole a buscar a los nenes en Paris, él a los suyos y yo a los míos, él llegaba y le decía: 'Hola, Messi'. Entonces llegó el momento en el que Leo le dice 'No me digás más Messi. Leo me llamo'. Y yo a veces a mi hijo le digo, 'vamos a la casa de Messi' y él me responde 'No le digás Messi que se enoja"

“¡Gente de verdad no saben lo que me emociona estar subiendo un video así! Posta esto es gracias a ustedes. Eligieron este formato y me cambiaron la vida. ¡A poco más de un mes del Mundial nos fuimos a Italia a entrevistar al cinco de la selección! ¡Gracias de verdad, ojalá les guste! ¡A Leandro nada más que palabras de agradecimiento!”, escribió Grego Rossello en los comentarios de su video, que ya cuenta con más de 61 mil reproducciones en menos de 24 horas.