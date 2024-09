Cómo abrir una empresa en Estados Unidos (sin visa, ni green card)

Cómo abrir una empresa en Estados Unidos sin emigrar.

Si estás interesado en abrir una empresa en el extranjero, una LLC en Estados Unidos para no residentes puede ser lo que buscas.

Cada vez más personas buscan innovar sus negocios y alcanzar la independencia financiera, pero se enfrentan a obstáculos como la sobrecarga impositiva y problemas de financiamiento. Afortunadamente, abrir una LLC en Estados Unidos es una excelente alternativa para emprendedores argentinos, sin necesidad de emigrar.

Es un proceso sorprendentemente sencillo y accesible. Solo hay dos requisitos: ser mayor de 18 años y tener un pasaporte vigente. Además, todo el proceso podés hacerlo desde tu casa, sin necesidad de viajar o tener una visa o green card.

¿Pero por qué es tan recomendable? Los beneficios de una LLC en Estados Unidos son muchos. Para empezar vas a tener acceso a una cuenta bancaria fintech en dólares. Con esta cuenta en un banco digital como Mercury, vas a poder acceder a transferencias nacionales e internacionales en dólares, además de tarjetas de crédito y débito. Incluso, Mercury tiene un programa de financiamiento para startups al que puedes acceder.



Además, una LLC de no residentes es muy probable que no deba pagar impuestos en EE.UU. Los ingresos que no son considerados de origen estadounidense o provenientes de empresas con un nexo físico con EE.UU. no son gravados. Los ingresos que genere tu LLC sólo tienen que ser declarados, y vas a tener que preocuparte únicamente por los impuestos argentinos.



Abrir tu LLC en USA tiene solo cuatro pasos y, si bien es un proceso sencillo, es mejor encararlo con asesoramiento previo. Esto te evitará problemas de cara al futuro. Para abrir tu LLC tenés que:

Elegir un estado donde establecerte (ej. New Mexico o Wyoming). Elegir un nombre único para tu empresa. Contratar un agente designado, que se encarga de recibir tu correo empresarial en EE.UU. Presentar la documentación necesaria frente a la Secretaría de Estado.

Estos pasos son los mismos sin importar el rubro de tu LLC. Desde venta de servicios digitales o consultorías, eCommerce y dropshipping, inversión tanto en bolsa como real estate e incluso criptomonedas, todos estos negocios pueden beneficiarse con una LLC. Si querés saber más sobre cómo crear una LLC en USA, podés entrar a la página web de Firmaway, una empresa argentina especializada en apertura y mantenimiento de LLCs para emprendedores latinoamericanos.



