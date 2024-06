El Poder del No: La Historia de Superación y Éxito de Dalmiro Iufe

"Trabajé en el grupo Telefónica Movistar durante 10 años. Sin embargo, siempre supe que mi verdadera pasión eran los autos, especialmente la marca BMW, una pasión que había tenido desde siempre. Durante mi tiempo en Telefónica, constantemente buscaba oportunidades en algún concesionario de la marca. Finalmente, me convocaron a una entrevista de trabajo en un concesionario BMW en San Telmo".

La Entrevista que Cambió Todo

Ese día, Dalmiro se preparó con la mayor expectativa. "Me compré el mejor traje que pude, estaba lleno de emoción. Era el sueño que había buscado durante tanto tiempo y lo tenía al alcance de mis manos. En mi cabeza, ya me veía como parte del staff de Otto Belt, el concesionario. Sin embargo, las cinco palabras que el gerente me dijo en esa entrevista jamás las olvidaré: 'Vos no servís para vender autos'".

Un Volantazo Decisivo

El rechazo fue devastador para Dalmiro. "Sentí un rechazo tremendo, me sentí mal, triste. Mis sueños se fueron al fondo del mar. Pero ese 'no' fue tan fuerte que me impulsó a dar un volantazo en mi vida laboral. Renuncié a mi confortable trabajo en Telefónica y decidí darle vida a mi pasión por los autos. Empecé a comercializar autos de alta gama de forma personal e individual. Gracias a Dios, me fue muy bien".

El Giro del Destino

Quince años después de ese rechazo, el destino le tenía preparado un giro sorprendente. "Durante la pandemia, con mucho esfuerzo y sacrificio, me ofrecieron comprar el mismo concesionario que me había rechazado. El gerente que me dijo que no ya no estaba más, pero me lo encontré hace poco tiempo por casualidad y le agradecí el favor que me hizo. Me cambió la vida. Un 'no' bien interpretado puede cambiar la vida más que un 'sí', te puede impulsar a éxitos ilimitados. Finalmente, compré el concesionario BMW y ahora hemos abierto junto a mi socio y gran amigo Alexis Sabbag un nuevo local en Puerto Madero. Estamos súper felices. Personalmente, es realmente apasionante".

Un Consejo para los Soñadores

Dalmiro tiene un consejo valioso para aquellos que se enfrentan a obstáculos y rechazos en su camino hacia sus sueños. "Nunca dejes que un rechazo te detenga porque detrás de ese rechazo puede estar la puerta hacia logros inimaginables. No te deprimas ante un no, porque pueden venir cosas muy interesantes".

La historia de Dalmiro Iufe es una lección de perseverancia y pasión. Nos enseña que los rechazos pueden ser el combustible para nuestros mayores éxitos, y que el límite realmente es el cielo.

