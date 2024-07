Filenna: de Rio Cuarto al mundo

Nuestro emprendimiento Filenna comenzó en la Ciudad de Río Cuarto, pero nuestra aspiración siempre fue llegar a más lugares, del país y del mundo. Teníamos en claro que debíamos comenzar en nuestra ciudad, abarcando nuestro territorio y eso fue lo que hicimos.

Comenzamos a investigar ferias de nuestra ciudad con el objetivo de ir a probar a ver cómo nos resultaba. No solo para ayudarnos a incrementar ventas y comenzar a recuperar la inversión si no también, para que más personas nos comiencen a conocer. Los resultados de la primera feria asistida, fueron un éxito, superamos nuestras expectativas, no solo en ventas sino también en feedback positivo.

Luego de dos meses probando diferentes tipos de ferias (no todas son para nuestro producto) y comenzamos a planear las estrategias para llegar a las personas. Imagínense esto un momento: tenemos un producto nuevo, un envoltorio ecológico, sustituto del papel film que ayuda a conservar los alimentos más tiempo; si no comunicábamos qué era, para qué servía, no iban a saberlo, nadie conocía nuestra innovación. Planeamos qué discurso decir en la feria y todo comenzó a ir en popa.

Nos enteramos de que el gobierno de la ciudad estaba seleccionando 20 emprendimientos de Río Cuarto que cumplieran ciertos requisitos para reunirlos en un local físico y, de esta manera, poder ofrecer nuestro producto todos los días hábiles del mes. Y quedamos, hoy en día el Mercado Emprendedor de Río Cuarto funciona de lunes a viernes de 8 a 14hs. tenemos un punto de venta físico gracias a esta propuesta local.

Con el pasar del tiempo las buenas noticias no pararon, logramos llegar a Las Higueras, Villa Mercedes, San Luis, Ciudad de San Juan, Asunción Paraguay y París Francia con nuestras ventas. ¿Cómo ocurrió esto? Personas que iban a visitar a sus conocidos compraban los envoltorios como regalos para llevar, pero sabíamos que para llegar al mundo necesitábamos lograrlo por nuestros propios medios, por eso, abrimos nuestra tienda online www.filenna.mitiendanube.com con distribución a nivel país y venta al por mayor para Argentina y el extranjero.

Hoy en día seguimos asistiendo a las ferias acá y en otras ciudades, contamos con nuestra tienda online donde están todos nuestros productos detallados y vendemos en el Mercado Emprendedor de Río Cuarto. Estamos muy felices de la repercusión de nuestro emprendimiento y de la apertura a un mercado con el plus de la ecología y cuidado del planeta.

Esperamos las buenas noticias nunca dejen de llegarnos, somos felices ofreciendo productos amigables con el medio ambiente y tratando de marcar una diferencia en el consumismo actual. Brindamos por nuestros logros y deseamos que más personas elijan tener una cocina más sustentable.