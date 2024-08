Leila Finck, ¿cómo surgió la marca?

Arrancar a contar el camino de Fina Patagonia me lleva a casi diez años atrás, no solo en la vida de la empresa, sino en la vida personal de quienes arrancamos con este proyecto.

En el año 2015 me presenté con mi título de Martillera Pública a una entrevista laboral y quien me entrevistó fue el coordinador del equipo de asesores, quien se convirtió, una vez que se cerró ese grupo, en mi socio y amigo Adrián Nocetto.

El inicio fue en una oficina vieja, pero barata, sin dudas le pusimos mucho amor y asi, pasados los dos primeros llegamos a tener una hermosa oficina en pleno centro del pueblo.

Hacia finales del 2019 un colega nos propuso trabajar en equipo en una franquicia que no hacía mucho había llegado al país, y asi dejamos de ser Nocetto & Asoc.

Agradezco haberme subido a ese proyecto porque fue algo que nos cambió la forma de ver el negocio inmobiliario. A mí me abrió a un mundo nuevo en cuanto al modelo de trabajo, además en esos años me decidí a trabajar en el área de los desarrollos inmobiliarios, capacitándome en eso.

En el 2021 armamos una Administradora Fiduciaria, una S.A. teniendo así los dos emprendimientos, la desarrolladora y la inmobiliaria que son la base de nuestra empresa. En ese momento dejamos la franquicia y nos convertimos en Fina Patagonia.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

Actualmente nos focalizamos en los procesos que involucran al real estate en general, no solo vendemos propiedades, sino que además, desarrollamos entornos de vida.

Trabajar en equipo es parte de nuestra misión como empresa, para nosotros lo importante es la satisfacción de nuestros clientes y por eso entendemos que trabajar en conjunto no es solo puertas para adentro, sino también con nuestros colegas externos.

¿Cuál es la importancia que le destinan a la satisfacción de sus clientes?

Al comprender que lo más importante son las necesidades de nuestros clientes nos lleva a entender que la venta viene por añadidura a todo un proceso previo de trabajo. La venta se produce siempre que se cumplan determinados presupuestos objetivos previos, pero el más importante, es la conexión afectiva con el cliente.

La escucha activa hacia nuestros cliente es lo que nos lleva a generar confianza y la confianza no se compra, se siente o no se siente, es algo que nos nace desde el interior, y es lo que hace que un cliente te elija o no. Esta es nuestra propuesta de valor, no vendemos propiedades, sino que acompañamos a nuestros clientes en toda la experiencia de compraventa.

Datos de contacto:

Celular: +5491162632666

Instagram: @finapatagonia

Web: www.finapatagonia.com