Finca Sur: Trayectoria, desafíos y oportunidades en el mercado inmobiliario patagónico

¿Cómo surgió la idea de fundar Finca Sur Gestión Inmobiliaria y qué te motivó a iniciar este proyecto en la Patagonia?

La idea de fundar Finca Sur Gestión Inmobiliaria nació de mi deseo de encontrar una carrera que no solo me brindara estabilidad, sino también dinamismo y crecimiento personal, adaptándose a mi vida como madre joven. El real estate me dio eso y mucho más. Es parte de mi vida, y me llenó de satisfacciones: ver a nuestros clientes felices, acompañándolos en el camino de hacer de sus proyectos una realidad tangible.

¿Y qué mejor que llevar adelante esta profesión en la Patagonia? Es un mercado muy próspero desde la perspectiva del real estate, en un entorno extraordinario que contiene todo lo que aspiramos para nuestras familias: naturaleza, vida al aire libre, paz y seguridad.

¿Cómo describirías tu trayectoria profesional en el rubro inmobiliario, y qué aprendizajes clave te trajeron hasta donde estás hoy?

Abrimos las puertas de Finca Sur hace más de 13 años, en la amada ciudad que fue mi hogar toda la vida. Durante este trayecto, hemos trabajado duro, crecimos, abrimos puertas, asumimos nuevos desafíos, superamos nuestras expectativas y nos posicionamos en el mercado inmobiliario.

El aprendizaje clave para crecer y expandirnos fue entender que es un negocio de relaciones, de tender redes y de confianza. Estamos conectados continuamente con otras empresas y profesionales del real estate (desarrolladores, inversores, arquitectos, constructores). Entendimos que la única forma de crecer sobre bases sólidas es formar equipos y alianzas basados en la confianza.

¿Qué ventajas o particularidades ofrece la Patagonia para quienes buscan invertir en propiedades?

La Patagonia se ha convertido en una marca reconocida mundialmente. Tiene una energía y unas posibilidades que, incluso hoy, son difíciles de mensurar. En solo 40 años, su población se ha incrementado en un 130% en promedio.

Esta gran expansión se explica por la diversidad de recursos naturales, la calidad de vida, el turismo interno e internacional y, claro, no podemos dejar de lado el fenómeno “Vaca Muerta”. El amplio y diverso abanico que ofrece este territorio en cuanto a inversiones y proyección de crecimiento no se encuentra en otro lugar de Argentina. Por consecuencia, el desarrollo inmobiliario siempre acompaña de una forma u otra al crecimiento de todas las industrias en auge.

¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste al establecerte en este mercado, y qué hitos destacarías como logros importantes?

La competencia definitivamente es un desafío. Así como el mercado es próspero, otras empresas ven oportunidades en el mercado de bienes raíces patagónico y se instalan en la zona. Aun así, en 13 años hemos logrado posicionar nuestra marca en el mercado local y regional, siendo reconocidos por nuestros valores fundamentales: compromiso, profesionalismo, atención personalizada y pasión por lo que hacemos.

¿Qué tendencias observás actualmente en el sector inmobiliario de la región, y cómo las estás aprovechando desde Finca Sur?

El sector inmobiliario regional siempre tiene un alto dinamismo. Al ser reconocido como un resguardo de valor, es una zona que nunca pierde vigencia y donde la gente siempre elige invertir.

En tiempos en los que las decisiones de gobierno son favorecedoras para nuestro sector —créditos hipotecarios, blanqueo, eliminación de la ley de alquileres, entre otros— se evidencia una notable renovación del voto de confianza del inversor en el real estate. Como parte de la cadena de valor al servicio del inversor, trabajamos constantemente para estar actualizados y brindar el mejor asesoramiento para optimizar su inversión.

Ampliando la visión al sector inmobiliario actual, observo que, aunque contamos con herramientas digitales que mejoran nuestro trabajo, los clientes siguen valorando el trato personalizado y la conexión profesional. Esa conexión genera confianza y hace que una experiencia cargada de emociones sea placentera y feliz. Por eso, en Finca Sur trabajamos para estar a la vanguardia de la tecnología, sin descuidar nuestro trato cercano con los clientes.

¿Cuáles son tus objetivos para el crecimiento de Finca Sur y cómo te imaginás la inmobiliaria en los próximos años?

Nuestra visión para el futuro de Finca Sur incluye un compromiso continuo con la profesionalización y el crecimiento. Planeamos ampliar nuestra oferta de servicios e incrementar nuestra participación en el mercado, siempre con el enfoque de acompañar a nuestros clientes desde el inicio de sus sueños hasta hacerlos realidad.

Nuestra meta es descubrir nuevas oportunidades que nos permitan cumplir aún más sueños en el sector inmobiliario, sin perder la esencia de lo que nos hizo crecer: escuchar, acompañar y asesorar a cada cliente.

Contacto:

Instagram: @fincasur_inmobiliaria