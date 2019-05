Paro Nacional: cada día cuenta

Daniel Ivoskus*

Como sostiene el cantautor uruguayo Jorge Drexler, no existe ningún desenlace que no se configure a partir de una trama anterior. De este nuevo paro nacional que los gremios le realizan a Mauricio Macri desconocemos esa trama. Pero sí tenemos claro que el desenlace no ayuda a nadie: ni a los trabajadores, ni a la clase política, ni al ciudadano de a pié.

¿Qué reflejará el paro? En principio, un impacto que no deberá considerarse espontáneo ni exitoso por parte de sus impulsores, ya que gran parte de ese acatamiento ocurrirá debido a un factor central como la falta de transporte. La gente que efectivamente desee concurrir a cumplir con su jornada de trabajo, estará impedida de poder hacerlo.

Está claro que una huelga, sin perjuicio de su magnitud, no resuelve los problemas que tenemos. Más bien se parece a un nuevo palo en la rueda que los sindicatos suman a un escenario en el cual el gobierno siempre se ha mostrado dispuesto al diálogo.

Paro de la CGT: qué medios de transporte no funcionarán el miércoles 29 de mayo

Este paro, más que perjudicar a una gestión en particular, implica que millones de alumnos vuelven a ser rehenes de la decisión de un sector que, lejos de protegerlos, genera las condiciones para que sigan perdiendo días de clases. Si uno de los verdaderos motivos de esta medida hace eje en la pobreza, parece un despropósito desconocer que sólo a través de la educación estos chicos tendrán acceso a superarla.

¿Es posible que la trama de esta decisión se oriente a motivaciones electorales? En principio, la cercanía con la huelga anterior, que data de menos de un mes, debe hacernos reflexionar. No se ha modificado sustancialmente ningún escenario desde aquel día. Es cierto que la economía y sus indicadores aún no terminan de ventilar argumentos sólidos que den paso a la ilusión. Tan cierto como que cada día cuenta y que no es momento de sumar dificultades sino de multiplicar esfuerzos.

El gobierno nacional tiene claro que las respuestas no pueden ser discursos ni relatos. En estos años, más allá de muchas dificultades, se trabajó en la solución de problemas estructurales. Pero eso debe representar apenas el comienzo de la transformación. Ahora, con las cuentas en orden, llegó el momento de las soluciones.

*Presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política.