Paro de la CGT: qué medios de transporte no funcionarán el miércoles 29 de mayo

La Central General de los Trabajadores (CGT) anunció que realizarán un paro el miércoles 29 de mayo, y algunos gremios comenzaron a confirmar su adhesión a la medida de fuerza. No funcionarán colectivos; trenes ni subtes, entre otros servicios.

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, aseguró que “70 gremios" se suman a la medida. En declaraciones radiales a FM Futurock, el hijo de Hugo Moyano argumentó que el objetivo de esta medida de fuerza es darle continuidad al plan de lucha que tuvo el realizado el 30 de abril. "La presión del anterior provocó que la CGT se despertara y llamara a este paro".

En ese contexto, añadió: "El 29 de mayo además de parar vamos a instalar más de tres mil ollas populares en todo el país. El Gobierno quiere mostrar el hambre en Venezuela, nosotros el hambre de Argentina". Por el paro, no funcionarán diferentes servicios:

Colectivos

Trenes

Subtes

No habrá vuelos

No habrá bancos

No habrá recolección de residuos

Hospitales (y dependencias de salud públicas) sólo atenderán casos de urgencia en sus guardias.

Los kioscos no cargarán la SUBE

Los peajes en los autopistas y rutas nacionales levantarán sus barreras. Asimismo, adherirán al paro: todos los organismos de la Justicia nucleados en la Unión de Empleados de Justicia de la Nación y el Sindicato de Trabajadores Judiciales. ATE y UPCN también apoyan la medida y por eso no funcionarán las dependencias municipales ni la administración pública.

Tampoco se dictarán clases en las escuelas públicas primarias y secundarias ni en los jardines de infantes y las universidades Las escuelas privadas, en su mayoría, tendrán sus clases interrumpidas.

Comienza una semana de paros: dónde se podrá cargar la tarjeta Sube

El paro del miércoles fue anunciado el 14 de mayo por los líderes del organismo sindical: Héctor Daer y Carlos Acuña y se decidió en rechazo a las políticas del Gobierno del presidente Mauricio Macri y "la aceleración de la decadencia de la economía" de los trabajadores.

"La decisión es por solidaridad con lo que está sucediendo en el país. Para nosotros está primero la Patria, en este momento no hay sector que no esté afectado. La medida no tiene nada que ver con la división en el movimiento obrero, ni con lo político, tiene que ver con lo que nos pasa a todos los argentinos", precisó Acuña.

Asimismo, en un documento justificaron la llamada al paro y afirmaron: “El deterioro de la situación social se agrava día a día, la pérdida del poder de compra de los salarios, las jubilaciones y las asignaciones no se detienen”. A su vez, denunciaron que en lugar de dar solución a estos temas, pretenden “dar certidumbre y previsión a los mercados” y “continuar con el ajuste de la economía, con el único objetivo de llegar a las elecciones sin sobresaltos”. Y, a “la fecha”, sostienen, no han “recibido una respuesta satisfactoria”.

F.D.S./H.B.