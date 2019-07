La plataforma Taringa! pagará con criptomonedas por crear contenidos

por Marianela Ego

En el marco de La Blockchain Summit 2019, uno de los eventos más importantes del criptoecosistema de habla hispana, que se realizó días atrás en la Ciudad de México, la empresa argentina Taringa!, pionera red social latinoamericana, presentó su nuevo proyecto, basado en un sistema de puntos canjeables por Dai, la criptomoneda estable que cuenta con una paridad con el dólar estadunidense. “Este es el primer paso para que Taringa! deje de tener dueños. Sé que suena ambicioso, pero buscamos una descentralización total: queremos que los dueños del sitio sean los propios usuarios” asegura Ignacio Roizman, presidente y co-fundador de Taringa! Network.

De esta manera, y con más de quince años de experiencia, Taringa! será la primera comunidad online en español en reconocer los aportes de sus usuarios a través de una diferenciación de puntaje. Esto quiere decir que, por cada acción que se realice dentro de la plataforma –sea crear, votar, curar y/o moderar contenido– se recibirá una cantidad de puntos diferente que, a su vez, se podrá utilizar para realizar otras acciones, como gestionar posteos, premiar a otros usuarios o también, monetizar este puntaje y canjearlo por la criptomoneda Dai.

“No es la primera vez que Taringa! realiza un programa de este tipo. Ya en 2015, a través de un acuerdo con Xapo y el programa Creadores, se recompensó a los usuarios por sus aportes, distribuyendo un total de 367 bitcoins (alrededor de US$ 4 millones). Hoy, Taringa! Pioneros va más allá: no solo reconoce el aporte de los usuarios, sino que también habilita nuevas funciones antes no disponibles con vistas a la creación de VOX, el token de Taringa! Network”.

Por qué Dai. MakerDAO produce Dai, la primera moneda estable descentralizada en Ethereum que, a diferencia de la Libra, la criptomoneda que creó Facebook para uso interno, elimina la volatilidad a través de un sistema de contratos inteligentes diseñados para responder a la dinámica del mercado. Desde su lanzamiento, en 2017, esta moneda mantiene una paridad con el dólar estadounidense. “Tener a Dai dentro de Taringa! le agrega a la plataforma una estabilidad financiera descentralizada que permite eliminar problemas críticos que han sido una barrera para las aplicaciones tradicionales en el proceso de adopción de blockchain,” agregó Rune Christensen, CEO y cofundador de MakerDAO.

Sobre este proyecto conjunto, Roizman agregó: “El sistema de puntos canjeables por Dai será el vehículo para que nuestros usuarios puedan gozar de una autonomía integral dentro de Taringa! Al explorar estas posibilidades, previo al lanzamiento de VOX, podremos aprender del comportamiento de los usuarios en un contexto de este tipo, con el fin de adelantarnos a potenciales escenarios que distorsionen o afecten negativamente la cultura y dinámica de nuestra comunidad. A diferencia de otros proyectos basados en Blockchain, nosotros ya contamos con una base activa de 30 millones de usuarios, con un fuerte sentido de pertenencia y de identidad que debemos proteger”.

En relación con el ecosistema Blockchain, desde Taringa!, la firma creada por Hernán y Matías Botbol, explican que apuestan a este tipo de tecnología “por su capacidad de implementar modelos de atribución de valor y reglas de gestión con una granularidad tal que cada comunidad podrá eventualmente definir sus propias reglas, respetando el derecho de autodeterminación de cada grupo de usuarios. Además, nos permitirá contar con un registro público de todas las transacciones, incrementando la transparencia y confiabilidad de la plataforma”.