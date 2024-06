Este jueves la cadena CNN transmitió el primer debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump de cara a las elecciones de los Estados Unidos. Para evitar el caos, los micrófonos de ambos permanecieron silenciados fuera del turno de su palabra y el encuentro se realizó sin público presente. Sin embargo, las redes sociales estallaron en memes, comentarios y controversias sobre el desempeño de los candidatos.

Millones de estadounidenses y espectadores del mundo vieron el cara a cara entre el presidente Biden, quien busca la reelección, y el expresidente Trump, que busca volver a la Casa Blanca. En las redes simpatizantes republicanos y demócratas apoyaron a precandidato favorito, mientras muchos otros cuestionaron ambas opciones.

Los momentos más tensos del debate entre Biden y Trump: “Imbécil”, “gato callejero” y epítetos racistas

Los memes virales del debate Trump-Biden

Uno de los puntos más destacados en redes sociales fue la edad longeva de ambos contendientes, aunque en este sentido dominaron los memes contra Biden, quien recientemente se vió envuelto en distintas situaciones de “desconexiones” que llevaron al público a cuestionar su capacidad para gobernar.

Entre los comentarios más virales se encuentra el de un usuario que posteó una foto de Lisa Simpson alegando que “Biden se vio así todo el debate”. Acto seguido, cientos de respuestas compartieron imágenes similares en referencia a la longevidad del presidente.

"¿Por qué Biden suena como cuándo Bob Esponja necesitaba agua?".

"La voz de Joe Biden se fue después de la primera oración".

Muchos otros internautas cuestionaron que estas dos sean las opciones disponibles para elegir al próximo presidente de los Estados Unidos. “Biden no puede completar una frase, Trump no puede decir nada que no esté salpicado de una mentira, estos son nuestros candidatos”, mencionó una usuaria.

"Yo mirando mis únicas dos opciones para Presidente".

"92,57% de los estadounidenses viendo el debate".

"Ummm...estas no pueden ser nuestras únicas dos opciones".

"Ambos candidatos son realmente inútiles".

"Biden está diciendo cosas verdaderas de manera incoerente. Trump está diciendo cosas falsas de manera coerente. Esamos jodidos".

Por otra parte, algunas personas se divirtieron con las frases ocurridas durante el debate. "Biden a Trump: 'Te acostaste con una estrella porno mientras tu esposa estaba embarazada... debes millones de dólares en demandas civiles por acosar a una mujer en público... un delincuente condenado 34 veces, tienes cargos pendientes y la moral de un gato callejero", remarcó una usuaria sobre el discurso del Presidente.

"Sólo hay un delincuente convicto en el escenario en este momento", en referencia a los dichos de Biden.

Por otra parte, Trump aprovechó sus diferentes participaciones para referirse a la crisis en la frontera, desde que se le preguntó por economía, hasta por la invasión al Capitolio del 6 de enero, así como la seguridad y protecciones para los veteranos. Debido al interés sobre las políticas de ambos, la inmigración fue otro de los ejes que más retomaron los internautas en las redes.

