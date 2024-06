Joe Biden y Donald Trump se preparan para el momento más importante hasta ahora en las elecciones en Estados Unidos: el primero de dos debates de alto riesgo que podrían cambiar la carrera. El encuentro de 90 minutos, que tendrá lugar este jueves en Atlanta y será emitido por la CNN, llevará la campaña a un punto de ebullición, ya que

El republicano Trump, de 78 años, disfruta de una ligera ventaja en las encuestas en los importantes estados indecisos, en una elección que probablemente se decidirá por unos pocos cientos de miles de votos.

El presidente Biden, de 81 años, enfrenta la mayor preocupación por su agudeza mental, y los votantes son mucho más propensos a mencionar su edad que la de Trump, a pesar de que el republicano es solo tres años más joven.

En meses recientes, los dos candidatos intensificaron sus ataques cada vez más personales.

La última encuesta de la Universidad Quinnipiac muestra que Trump supera a Biden a nivel nacional, 49% contra 45%.

Biden, que pasó la semana en el su residencia de retiro de Camp David, cerca de Washington, preparándose con debates simulados, buscará presentar a Trump como desquiciado e inadecuado para el cargo.

La preparación de Trump fue más relajada, evitando los ensayos generales en favor de mesas redondas informales sobre políticas y talleres de estrategia de debate con multitudes de manifestantes. Sus asesores lo alentaron a centrarse en su percepción de fortaleza en la economía y el crimen.

La campaña de Trump caracterizó repetidamente a Biden como débil e incompetente, pero cambió de rumbo en los últimos días tras las advertencias de que establecer bajas expectativas para el presidente demócrata sólo lo ayudaría.

Tras un juicio centrado en su adicción al crack, el hijo de Biden fue declarado culpable de posesión ilegal de armas

Respaldados por figuras de los medios de derecha, Trump y su equipo impulsan la teoría infundada de que Biden utilizará drogas para mejorar el rendimiento, algo que la campaña de Biden rechazó como algo "desesperado".

"¿PRUEBA DE DROGAS PARA EL CORRUPTO JOE BIDEN? ¡YO TAMBIÉN ACEPTARÍA INMEDIATAMENTE UNA!", escribió Trump en su plataforma de redes sociales el lunes por la tarde y luego recaudó fondos gracias a su llamada.

En su reciente acto electoral en Filadelfia el sábado, Trump continuó afirmando que si a Biden le va bien en el debate sólo sería porque estaba tomando drogas para mejorar el rendimiento. "Entonces, un poco antes del momento del debate, recibe un tiro en el trasero. Quieren fortalecerlo para que salga, saldrá, está bien, yo digo que saldrá muy fortalecido, ¿verdad? Todo listo", dijo Trump a la multitud.

Según la cadena ABC, los demócratas desestimaron rápidamente el pedido de Trump: "Tiene tanto miedo de ser responsabilizado por su agenda tóxica de atacar la libertad reproductiva y recortar la Seguridad Social que él y sus aliados están recurriendo a mentiras desesperadas y obviamente falsas", dijo un portavoz de la campaña de Biden.

La migración, el tema candente del debate presidencial de Trump y Biden

La migración es el eje central del programa electoral del magnate Donald Trump, cuya retórica antimigrante va en aumento a medida que se acerca la fecha de los comicios.

Durante su mandato, de 2017 a enero de 2021, aplicó una política de "tolerancia cero", que trató como delincuentes a los migrantes que intentaban entrar ilegalmente en territorio estadounidense, con lo que perdían la custodia de sus hijos. Además comenzó a construir un muro en la frontera con México (donde antes ya había cercas).

Ahora Trump sigue siendo partidario de la mano dura y promete tomar medidas "tan draconianas como sea necesario", como "cerrar la frontera" con México, reanudar la construcción del muro y deportar "masivamente".

Donald Trump aseguró que desclasificará documentos del 11 de septiembre y el asesinato de JFK, si es elegido Presidente

"Será la deportación más grande en la historia de nuestro país", repite una y otra vez y afirma que los migrantes "envenenan la sangre del país", lo que le valió comparaciones con Adolf Hitler, y "provienen de prisiones y cárceles", "de instituciones mentales y manicomios".

Trump acusa a los migrantes de ser delincuentes, basándose en que algunos migrantes (entre millones) son sospechosos de haber cometido crímenes. "Están matando a nuestro país", son "delincuentes", dice a sus seguidores.

Si vuelve a la Casa Blanca, el republicano, de 78 años, amenaza con imponer aranceles a los países que no frenen el flujo de migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos.

Los republicanos culpan a las políticas de Biden de favorecer el derecho de asilo para los migrantes, muchos de ellos latinoamericanos. Biden, por su parte, acusa a Trump de haber saboteado un intento bipartidista de encontrar una solución.

Más estadounidenses esperan una victoria de Trump que una de Biden (40 por ciento a 30 por ciento), pero sólo uno de cada 10 pensó que era incluso algo probable que el debate cambiara su voto.

"No demonizaré a los inmigrantes", "no separaré a las familias", afirma el demócrata, de 81 años, que asegura que él no hace "politiqueo" con el tema migratorio.

Llegó a la Casa Blanca con la promesa de impulsar una política migratoria "más humana" y una vía hacia la ciudadanía para 11 millones de indocumentados, pero tropezó con la oposición de los conservadores en el Congreso y su propuesta nunca se votó.

Biden intenta convencer al electorado de que es proactivo frente a los migrantes que cruzan la frontera sin visa y sin usar las "vías legales" promovidas por su gobierno, como pedir cita a través de una app, hacer los trámites en los países por los que pasan o acogerse a permisos humanitarios.

En las últimas semanas el presidente firmó un decreto que restringe la entrada de migrantes por la frontera con México cuando haya más de 2.500 cruces irregulares en el promedio de siete días y endureció los estándares para solicitar asilo.

Caso Stormy Daniels: uno por uno, los 34 cargos por falsificación en los que Trump fue declarado culpable

Además su administración impulsó una norma que acelera la negación de asilo a migrantes que representan un peligro para "la seguridad nacional o pública".

Biden también concedió amparo migratorio a casi medio millón de venezolanos y simplificará el proceso para que los migrantes casados con estadounidenses puedan obtener el permiso de residencia, la famosa tarjeta verde, sin tener que salir del país para solicitarla.

Además afirmó que acelerará la concesión de visas a los graduados en centros de educación superior estadounidenses, siempre y cuando "hayan recibido una oferta de trabajo altamente cualificada".

Esta medida beneficiará a los "dreamers" o "soñadores", es decir a los migrantes que llegaron de niños a Estados Unidos y están protegidos por un programa federal (DACA), que les permite vivir y trabajar legalmente en el país.

El debate expondrá las diferencia de Trump y Biden sobre Ucrania, Israel, Hamas y la OTAN

Donald Trump afirma que los migrantes "envenenan la sangre del país" y "provienen de prisiones y cárceles", "de instituciones mentales y manicomios". Prometió "la deportación más grande" de migrantes de la historia en su primer día de mandato.

Las guerras en Ucrania y Gaza, así como la relación con China y el futuro de la OTAN, estarán presentes en el debate entre Joe Biden y Donald Trump.

El presidente presume de que durante su mandato Estados Unidos "regresó" a la escena internacional tras los años de aislacionismo de Trump, pero este último insiste en que su país nunca fue tan poco respetado. Aduce una "invasión" de migrantes en un mundo, según él, "en llamas", desde Ucrania hasta Oriente Medio.

El presidente estadounidense encabezó una coalición de países que apoyan a Ucrania tras la invasión rusa de febrero de 2022. Visitó personalmente Kiev en 2023.

Su estrategia consiste en oponerse al envío de tropas terrestres pero proporcionar un apoyo masivo al país para que pueda defenderse de la Rusia de Vladimir Putin, a quien califica de "tirano brutal".

Por el contrario, Trump, que en el pasado dijo ser admirador de Putin, utilizó su influencia sobre los republicanos en el Congreso para bloquear durante meses un paquete de 61.000 millones de dólares en ayuda militar para Kiev. Al final fue adoptada.

Otro episodio de Joe Biden: se quedó tildado durante más de un minuto mientras todos bailaban y cantaban

Trump asegura que, si gana las elecciones, pondrá fin a la guerra. "Resolveré esto antes de entrar a la Casa Blanca, como presidente electo, lo resolveré. Tiene que parar", aseguró durante un mitin reciente. Y agregó: "Putin nunca habría hecho eso conmigo".

En la misma línea, Trump asegura que el ataque de comandos del grupo islamista palestino Hamás contra Israel no habría ocurrido si él estuviera al mando en la Casa Blanca. "Nunca habría habido un 7 de octubre en Israel, nunca", dijo en el acto electoral.

El conservador acusa a Biden de haber abandonado a Israel, a pesar de que el presidente ha mostrado un apoyo casi inquebrantable desde el inicio de la guerra más allá de sus reservas sobre la estrategia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El presidente estadounidense también ordenó, por primera vez, la participación directa de Estados Unidos en la defensa de Israel durante el ataque de Irán del 13 de abril. Trump lo acusa de haber permitido a Irán, enemigo jurado de Estados Unidos, "enriquecerse" a pesar de las sanciones.

El plan de Biden para poner fin a la guerra de Gaza colapsa con la oposición de Israel y Hamás

En cuanto a China, ambos consideran al país como el principal rival estratégico de Estados Unidos y en algunos aspectos Biden aplicó la misma política económica proteccionista que su predecesor.

El presidente demócrata es partidario de estabilizar la relación con Pekín y gestionarla de forma "responsable", mientras que el republicano considera a China un enemigo y defiende una política más dura.

En cuanto a la OTAN, el contraste entre los dos candidatos es abismal: mientras Biden está orgulloso de haber restablecido las alianzas de Estados Unidos, incluso dentro de la OTAN, Trump amenaza con retirarse de la organización.

Biden quiere una OTAN "más fuerte que nunca", en respuesta a la invasión rusa de Ucrania y Trump provocó indignación al decir que alentaría a Vladimir Putin a "hacer lo que quiera" si un país miembro no respeta sus compromisos financieros con la organización.

El derecho al aborto, tema central en el debate presidencial entre Trump y Biden

El presidente Biden, un católico practicante que durante mucho tiempo se mostró prudente sobre el tema, se convirtió en un defensor del derecho al aborto.

El aborto se convirtió en un tema ineludible en el debate electoral entre Trump y Biden, dos años después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el derecho constitucional a la interrupción del embarazo.

El 24 de junio de 2022, este tribunal, reformado durante el mandato presidencial de Trump, revocó la sentencia que garantizaba el derecho federal de las estadounidenses a abortar y dejó que cada estado legislara sobre la materia. Ese mismo día, los primeros estados prohibieron el aborto en su territorio, obligando a las clínicas a cerrar o a trasladarse.

Ahora el país está dividido entre la veintena de estados que han decretado prohibiciones o restricciones, principalmente en el sur y el centro, y los costeros, que lo han consolidado o fortalecido.

La decisión de la Corte Suprema tuvo fuertes repercusiones políticas: los conservadores han perdido casi todos los referendos o votaciones sobre el derecho al aborto, incluso sorprendentemente en estados como Ohio, Alabama y Kansas.

Los demócratas esperan que este tema les aporte votos, sobre todo entre las mujeres y los jóvenes, de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Biden, un católico practicante que durante mucho tiempo se ha mostrado prudente sobre el tema, se ha convertido en un defensor del derecho al aborto. "Donald Trump es el único responsable de esta pesadilla", afirmó.

El 62% de los votantes jóvenes de EEUU desaprueba la gestión de Joe Biden

Los demócratas también promovieron minirreferendos sobre el aborto en varios estados cruciales en todo el país, para que se celebren el mismo día de las elecciones presidenciales. El razonamiento es sencillo: podrían movilizar a votantes posiblemente prodemócratas que, de otro modo, se habrían visto tentados de no acudir a las urnas.

Según una encuesta de Fox News publicada el miércoles, el 47% de los votantes considera que el tema del aborto es "extremadamente importante" a la hora de decidir entre Biden y Trump.

Trump repite una y otra vez que la sentencia de la Corte Suprema fue posible gracias a los nombramientos de magistrados que él hizo, pero se muestra deliberadamente ambiguo sobre el tema. "Deben seguir su corazón en este asunto, pero recordad que también debéis ganar elecciones", dijo Trump.

A modo de ejemplo, el candidato republicano no está haciendo campaña con la promesa, muy impopular, de prohibir el aborto en todo el país mediante una ley federal, como le gustaría a la derecha religiosa. Por todo ello es muy probable que Biden ataque a su rival en este tema durante el primer debate.

