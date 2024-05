La ventana digital que permite conectar a las ciudades de Nueva York y Dublín volvió a reabrirse, con nuevas medidas de seguridad, luego de su cierre a causa de malos comportamientos por parte de los ciudadanos, ya que “Portal” tiene la capacidad de comunicar en tiempo real a dichas ciudades las 24 horas del día, los 7 días a la semana.

Qué es la ventana digital “Portal” y cómo funciona

Gracias al artista y empresario lituano Benediktas Gylys, la idea nació como una exhibición de arte constituida por una pantalla circular instalada debajo del emblemático edificio Flatiron de la ciudad de Nueva York, y otra pantalla en la calle O’Connell Street en Dublín, con la ciudad de fondo.

“Los portales nacieron del sentimiento de que los humanos tenemos más para compartir que lo que nos separa; y desde la sensación de que todos estamos interconectados en este planeta nuestro. Las raíces del proyecto se remontan a 2016 y marcaron el comienzo de un movimiento global tanto en el mundo físico como en el virtual”, aseguran desde la página web de la iniciativa.

Mediante el uso de la tecnología, realiza una transmisión en vivo donde los ciudadanos de ambos lados opuesto del Atlántico abrazan “la belleza de la interconexión global”, según los organizadores de la exhibición.

Esvásticas y exposiciones íntimas del cuerpo

Luego de su inauguración, el pasado 8 de mayo, los comportamientos inadecuados por parte de las personas de ambas ciudades, no tardaron en llegar. Desde dublineses sosteniendo esvásticas y enseñando fotografías de las Torres Gemelas de Nueva York ardiendo el 11 de septiembre, hasta una modelo de Onlyfans en Nueva York mostrando sus senos. Los videos en redes sociales se viralizaron y aunque mucha gente demostró interés y cariño a través de la pantalla, los organizadores decidieron cerrar el “Portal”.

Reapertura y medidas de seguridad

Por parte de Nueva York, se han instalado vallas para impedir que los ciudadanos acerquen sus teléfonos a la cámara o se suban a la estructura. Si la cámara es bloqueada o alguien interfiere con la transmisión, el sistema pondrá en marcha el desenfoque automático de la imagen. De esta manera los actos inadecuados serán bloqueados y no se reproducirán en vivo.

Pero eso no es todo. Los horarios han cambiado por lo que el “Portal” iniciará sus actividades desde las 6 am hasta las 4 pm en Nueva York y desde las 11 am hasta las 9 pm en Dublín. Prevén que la exhibición permanecerá abierta hasta otoño.

Éste no sería el primer “Portal”

En mayo de 2021, las ciudades de Vilna situada en Lituania y Lubin ubicada en Polonia estuvieron conectadas con la premisa de “repensar el significado de la unidad”, debido a la atroz pandemia de COVID-19 que azotó a la humanidad.

