Los talibanes realizaron la primera ejecución pública desde su regreso al poder

Este miércoles 7 los talibanes realizaron la primera ejecución pública desde que regresaron al poder en Afganistán en agosto de 2021. La víctima del ajusticiamiento fue un hombre condenado por asesinato.

Fue el líder supremo talibán, Hibatullah Akhundzada, quien hace un mes le ordenó a los jueces implementar plenamente ciertos aspectos de la ley islámica, incluyendo las ejecuciones públicas, las lapidaciones, flagelaciones o amputación de miembros según el delito que se cometa.

Afganistán: talibanes decretaron la aplicación estricta de la Sharia que incluye latigazos y amputaciones

La ejecución pública fue llevada a cabo en Farah, la capital de la provincia homónima, al oeste del país asiático. Según un comunicado difundido por los talibanes, la víctima era de la provincia de Herat y se llamaba Tajmir. Si bien no se precisaron detalles sobre cómo se llevó a cabo la ejecución, aseguraron en el documento que el hombre ejecutado se había declarado culpable.

"El tribunal supremo recibió instrucciones para aplicar esta orden de gisas durante una concentración pública de los habitantes", precisó el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid. La "gisas" es un principio islámico que establece que se debe hacer sufrir al delincuente un daño equivalente al que provocó.

A pesar de que ya se habían llevado a cabo varias flagelaciones públicas, esta es la primera ejecución anunciada desde que los talibanes regresaron al poder. Durante su primera gestión en Afganistán, desde 1996 a 2001, se infringían castigos corporales en público de forma regular.

Afganistán, año uno de la vuelta de los talibanes

No obstante, al retomar el mando, estos habían "prometido" que ya no se aplicarían medidas similares, aunque implementaron restricciones cada vez más severas sobre la población, sobre todo para con las mujeres, quienes ya no pueden viajar sin un acompañante masculino y deben cubrirse con un velo integral en público.

"El caso fue examinado de manera muy precisa", aseguraron en el comunicado al respecto de esta ejecución y señalaron que el caso había sido examinado por una serie de tribunales hasta llegar al Tribunal Supremo. "Al final, ordenaron aplicar la ley de la sharía de retribución al asesino", concluyeron.

AS. CP