Envío de armas: "Cada día queda más claro que todos sabían todo", dice embajador en Bolivia

Ariel Basteiro, Embajador argentino en Bolivia, habló sobre la denuncia contra la gestión del expresidente Mauricio Macri por el envío de material bélico a ese país, que habría sido utilizado durante el golpe de Estado que marcó la salida de Evo Morales del poder.

Para Basteiro, en la causa “siguen surgiendo documentos y testigos” y consideró que “cada día queda más claro que todos sabían todo", respecto de lo sucedido que terminó con el gobierno de Bolivia en noviembre de 2019.

Respecto de la repercusión que tiene el caso en Bolivia, señaló que es mayor que la que hay en Argentina. "Es una noticia que sale todos los días en el diario. No se si con tanta fuerza como en Argentina, más allá que los grandes medios de la Argentina lo nieguen. Yo creo que en Argentina debe repercutir más porque los que están siendo imputados a futuro procesados es un ex Presidente, cuatro ex ministros, jefe de la Gendarmería Nacional, Jefe de la Aduana", dijo en diálogo con El Cohete a la Luna, que se emite por Radio Del Plata.

El gobierno boliviano asegura tener más pruebas de las municiones enviadas desde Argentina

En relación a los datos y documentos que permiten hacer una reconstrucción de los hechos, sostuvo: “El pedido original, más allá de las notas internas que hace la Gendarmería Nacional hace al Ministerio de Seguridad para cargar las municiones, el pedido del gobierno boliviano al argentino fue telefónico, un dato llamativo".

Después, dijo, “no hay ninguna nota del gobierno boliviano al argentino". "Ese armamento, toda la documentación, quedó establecida en Argentina", amplió.

"Uno de los pallets fue cargado en una camioneta de la policía, y otro llevado llevado a las Fuerzas Aéreas, eso es lo que está reconstruido de la llegada. Y estos dos funcionarios, uno era de Defensa y otro de Gendarmería. En el aeropuerto estaba el Embajador", detalló Basteiro.

Envío de armas a Bolivia: imputaron al gendarme Adolfo Héctor Caliba

Lo que se sabe fue posteriormente, expresó, es información “que fue apareciendo en Bolivia, cuando la policía encuentra parte del armamento, la prueba del delito". Asimismo, mencionó la nota y el remito de la policía dando ingreso al cargamento: "También se demuestra que la Fuerza Aérea dio un ingreso de manera ilegal, y no pudieron asentarlo en los sistemas informáticos porque no había manera de justificarlo. Entonces quedó de manera irregular asentado".

En palabras del Embajador, “no se conoce antecedente de tal gravedad” como el de esta causa. “Todos queremos que se sepa rápido y concretamente lo que sucedió. Ya la justicia de ambos países se cruzaron para pedir documentación", expresó.

"Yo creo que se actuó bastante bien y ya hay muchos avances. Siguen surgiendo documentos y testigos", sostuvo, y agregó que “cada día queda más claro que todos sabían todo".

Los documentos que prueban el envío de municiones a Bolivia

Hasta el momento, el gobierno boliviano ha presentado pruebas de al menos tres documentos que registran el envío de material bélico al aeropuerto de El Alto, en las afueras de La Paz. El primero de ellos fue la carta de agradecimiento del mencionado comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia, Jorge Terceros Lara, enviada a la embajada argentina en La Paz.

En segundo término, se encontraron un total de 29.600 municiones anti-tumulto calibre 12/70 en un depósito de la policía boliviana. También se halló un recibo que fue armado por la policía boliviana para darle ingreso al material.

Finalmente, en Argentina se encontró la resolución 1079 del ministerio de Seguridad, fechada el 15 de noviembre de 2019, donde se explica que dicha cartera le comunicó "a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros" el traslado "con el equipamiento y armamento necesario" de once miembros de la Gendarmería