El gobierno boliviano asegura tener más pruebas de las municiones enviadas desde Argentina

El gobierno de Bolivia anunció tener un tercer documento probatorio sobre el envío de material bélico en 2019, cuando se produjo el golpe de estado de Jeanine Añez contra el gobierno de Evo Morales. En tanto, avanza la investigación por contrabando en la justicia argentina contra funcionarios del entonces gobierno de Cambiemos encabezado por el ex presidente Mauricio Macri.

Este anuncio fue expuesto por el ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, quien explicó que fue encontrada un "acta o remito de ingreso" de la Fuerza Aérea boliviana que indica el ingreso de municiones anti-tumulto, sprays de gas pimienta y granadas de gases lacrimógenos.

Esta información fue confirmada por el embajador argentino en La Paz, Ariel Basteiro, al medio Télam en el día de ayer. De esta manera, el funcionario indicó el hallazgo de "un acta, un remito de ingreso, de, según el ministro, seis ítems, que son los ítems que Jorge Terceros Lara le agradece a la embajada de Argentina en La Paz", en referencia al comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia.

De acuerdo a las declaraciones de Basteiro, fue Terceros Lara quien "dio ingreso en un depósito" de los ítems. Además, adelantó que "seguramente en las próximas horas seguirán conociéndose algunos datos y otras novedades".

De acuerdo a lo dicho por el ministro de Defensa de Bolivia, el acta de entrega no lleva ni firma ni sello.

Los documentos probatorios

Hasta el momento, el gobierno boliviano ha presentado pruebas de al menos tres documentos que registran el envío de material bélico al aeropuerto de El Alto, en las afueras de La Paz.

El primero de ellos fue la carta de agradecimiento del mencionado comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia, Jorge Terceros Lara, enviada a la embajada argentina en La Paz.

En segundo término, se encontraron un total de 29.600 municiones anti-tumulto calibre 12/70 en un depósito de la policía boliviana. También se halló un recibo que fue armado por la policía boliviana para darle ingreso al material.

El gobierno recordó la desaparición de Maldonado: "Insisten con la mentira", dice Bullrich

Finalmente, en Argentina se encontró la resolución 1079 del ministerio de Seguridad, fechada el 15 de noviembre de 2019, donde se explica que dicha cartera le comunicó "a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros" el traslado "con el equipamiento y armamento necesario" de once miembros de la Gendarmería.

Los funcionarios implicados en dicho documento son la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ex secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo; y el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña.

En tanto, la investigación está siendo llevada adelante por el juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart. Sin embargo, también hay otro expediente en el juzgado de Alejandro Catania, también del fuero Penal Económico.

GI/FL