La policía francesa detuvo el pasado sábado al ruso Pavel Durov, el fundador y director ejecutivo de Telegram, en el aeropuerto Le Bourget, cerca de París. Su arresto desató una serie de especulaciones, en especial en torno a su compatriota y pareja Yulia Vavilova, de 24 años, quien se encontraba junto a él cuando fue aprehendido, siendo que no se volvió a saber de ella desde ese momento.

En ese sentido, se generaron diversas hipótesis sobre la participación de la coach de criptomonedas e influencer en la captura de Durov. Al respecto, distintos usuarios de Internet la describieron como una figura "misteriosa" e incluso algunas fuentes indicaron que Vanilova no sería su verdadero apellido, sino que empezó a usarlo desde su llegada a Dubái. Asimismo, existen sospechas sobre que sus publicaciones en Instagram podrían haber desencadeno la detención del CEO de la aplicación de mensajería.

Pavel Durov, el CEO de Telegram, fue detenido al llegar a Francia y podría recibir 20 años de cárcel

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En tanto, la familia de la joven en Rusia afirmó que desde el sábado no se puede contactar con ella, por lo que no saben si también fue aprehendida o si intenta mantener el perfil bajo en medio de las investigaciones a su pareja. En diálogo con la prensa rusa, su madre, Ekaterina, manifestó: "Recibimos la noticia [del arresto de Durov] de los medios de comunicación. Desde entonces Yulia no responde al teléfono”.

Conocida como “Crypto Coach”, Vavilova es una inversora en criptomonedas que dirige un canal sobre esos activos digitales en árabe, un idioma que habla con fluidez. Originaria de Moscú, la joven vive en Dubái desde hace más de dos años y comenzó una relación con Durov el pasado abril. La influencer acumula alrededor de 45 mil seguidores en varias plataformas, incluida Telegram.

Algunas imágenes que circulan en redes sociales muestran a la coach desayunando con Durov y sus amigos en Bakú, Azerbaiyán, poco antes de abordar el jet privado a París, donde sería detenido. En otra filmación, que habría sido grabada por la influencer, muestra al CEO de Telegram conduciendo por Kazajstán unos días antes de su arresto.

Qué le espera al millonario ruso Pavel Durov, fundador de Telegram, detenido en Francia

También fueron vistos juntos disparando en un campo de tiro en Azerbaiyán. Sumado a esto, publicó una historia en Instagram de un jet privado, con la leyenda: “Nuevo destino desbloqueado... a 3 horas de Kazajistán", antes de pedir a sus seguidores que adivinaran su paradero en una encuesta titulada "¿Dónde estamos?”.

Justamente, sus publicaciones en redes sociales habrían proporcionado a la policía gala los movimientos de Durov antes de su visita a Francia. En esa línea, el investigador de datos de privacidad Baptiste Robert realizó una serie de posteos en X (antes Twitter) con el seguimiento de los pasos de la pareja en las últimas semanas.

A raíz de esa información, aseguró que, a pesar de no haber confirmación oficial, es viable suponer que las fotos y videos que subía la joven podían servir como rastros a seguir. “Es complicado decir si sus publicaciones jugaron un papel directo en su arresto, pero si la seguías en las redes sociales, podrías rastrear fácilmente los movimientos de Durov”, indicó Robert al diario New York Post.

En sintonía con sus declaraciones, el canal de Telegram VChK-OGPU, con enlaces a los servicios de seguridad rusos, escribió: “Yulia Vavilova y Pavel Durov no ocultaron particularmente su relación, ni el hecho de que después de una gira por Kazajistán, Kirguistán y Azerbaiyán planeaban visitar Francia”.

Durov, franco-ruso afincado en Dubái en los últimos años, fue detenido a última hora del sábado al llegar en avión al aeropuerto de Le Bourget, a las afueras de París, procedente de Bakú, la capital de Azerbaiyán. Fuentes cercanas al caso indicaron que el multimillonario de 39 años es sospechoso de no tomar acciones para impedir el uso con fines criminales de la plataforma Telegram, que cuenta con más de 900 millones de usuarios.

Misterioso, libertario y millonario: Pavel Durov, el fundador de Telegram que fue detenido en Francia

La agencia francesa de prevención de la violencia contra los menores, OFMIN, emitió una orden de arresto en su contra al considerarlo "parte" de una investigación preliminar por los delitos de fraude, tráfico de drogas, bullying cibernético, crimen organizado y promoción de terrorismo, lo que podría costarle una condena de hasta 20 años de cárcel.​ Tras la detención de su fundador, Telegram aseguró que la compañía "cumple las leyes de la Unión Europea, incluida la Ley de Servicios Digitales" y que "es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables de los abusos".