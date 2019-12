Jair Bolsonaro envía a su vice y se completa la lista de invitados

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, decidió hoy enviar a su vice, Hamilton Mourão, a la ceremonia de asunción de mando del mandatario electo, Alberto Fernández.

Tras varias idas y vueltas, el brasileño optó por tener representación en la jura del líder del Frente de Todos, en medio de las tensiones que durante los últimos meses surgieron entre ambos. Luego de amenazar con no enviar a un funcionario de peso, finalmente será Mourao quien encabece la comitiva oficial de Brasil en la ceremonia en el Congreso este 10 de diciembre.

"Estoy analizando la lista de invitados. Cuando yo asumí, tampoco invité a algunas autoridades. Nuestro comercio con Argentina se mantiene de la misma forma, sin ningún problema, no va a interferir en nada", declaró este lunes Bolsonaro antes de la decisión de enviar a su número dos.

La presencia de su vice se interpreta como una buena señal para iniciar una relación tranquila con Fernández, luego de las tensiones que se generaron entre ambos en los últimos meses, y de haber apoyado públicamente la campaña de Mauricio Macri.

De esta forma, a la asunción de Alberto Fernández en el Congreso asistirán varios presidentes de la región y otros representantes de países extranjeros.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, llegará con una acotada delegación, al igual que su par de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y el de Uruguay, Tabaré Vázquez. También estará presente el presidente electo, Luis Lacalle Pou, quien fue invitado especialmente por Fernández para la toma de posesión el pasado 4 de diciembre, cuando conversaron telefónicamente.

Por Bolivia, no se espera que asista Evo Morales, quien se encuentra refugiado en México, mientras que la presidenta interina Jeanine Añez no fue invitada por Fernández, al considerar que no fue legal ni legítimo el procedimiento por el cual llegó al Poder Ejecutivo de su país tras la salida forzada del ex mandatario con el golpe de Estado.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llegó el domingo a Buenos Aires junto con su canciller Bruno Rodríguez. No estará el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a quien Fernández considera un aliado, aunque en su lugar asistirá la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

El papa Francisco designó como enviado al nuncio apostólico en Uruguay, el obispo alemán Martín Krebs

En representación de Estados Unidos y de la administración de Donald Trump estará el secretario de Salud y de Servicios Humanos, Alex Azar, quien encabezará la delegación norteamericana que también incluirá al director de asuntos para el hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Mauricio Claver-Carone, y el embajador en Argentina Edward Prado.

Por su parte, el papa Francisco designó como enviado al nuncio apostólico en Uruguay, el obispo alemán Martín Krebs, quien actúa como embajador del Vaticano en el país desde mediados de 2018.

En el caso del Reino Unido, estará representado por la parlamentaria Gloria Hooper, quien llegó el fin de semana a Buenos Aires.

