El presidente 44.º de Estados Unidos durante el período (2009-2017), Barack Obama se refirió al atentado contra Donald Trump durante un acto de campaña y, a través de su usuario oficial de la red social X enfatizó que “no hay lugar en America para este tipo de violencia, como país no acordamos en todo, pero nosotros debemos ser capaces de estar de acuerdo en eso”.

El ex mandatario norteamericano se expresó sobre el ataque al magnate republicano en Pensilvania y respaldó la postura de los candidatos presidenciales que llamaron a “enfriar la retórica política”.

Por medio de la plataforma digital ex Twitter, en su cuenta verificada @BarackObama posteó: “President Biden is right, there is no place in America for this kind of violence. As a country we may not agree on everything, but we should be able to agree on that”.

El último domingo, Joe Biden fue informado en la Sala de Situaciones de la Casa Blanca y condenó el intento de asesinato a Donald Trump y acentuó que “es contrario a todo lo que defendemos como nación” y requirió una revisión de seguridad independiente sobre cómo pudo haber ocurrido un ataque de este tipos la que calificó como “exhaustiva y rápida”.

Acto seguido, el aspirante por el Partido Demócrata reveló que sostuvo una “breve, pero buena conservación con Donald Trump en las horas posteriores al tiroteo y significó que está sinceramente agradecido de que el ex presidente esté “bien y recuperándose”.

En el marco del discurso que pronunció desde el Salón Roosevelt de la Casa Blanca en horario prime-time, Joe Biden manifestó que “aquí en Estados Unidos tenemos que salir de nuestros silos, donde solo escuchamos a aquellos con quienes estamos de acuerdo, donde la desinformación es desenfrenada”.

Además, señaló que “actores extranjeros avivan las llamas de nuestra división para dar forma a los resultados consistentes con sus intereses, no los nuestros”. En tanto que, minutos después de su alocución, Donald Trump escribió un claro mensaje de unión en sus redes sociales, “UNAMOS A AMÉRICA”.