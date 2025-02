Benjamín Netanyahu le agradeció a Trump por la orden ejecutiva y calificó a la Corte Penal Internacional de “tribunal corrupto y antisemita”

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu le agradeció a Trump por “la audaz orden ejecutiva sobre la Corte Penal Internacional (CPI)” que firmó en las últimas horas del jueves y lo calificó de “tribunal corrupto y antisemita”. Además, sostuvo que ha promovido una campaña “despiadada” contra su país como prueba para actuar contra Estados Unidos.

El premier israelí se expresó a través de su usuario verificado de la plataforma ex Twitter, y sostuvo: “la CPI no tiene jurisdicción ni base para emprender acciones legales contra nosotros”.

En noviembre, la Corte con sede en La Haya provocó indignación bipartidista en Washington por las órdenes de arresto contra Netanyahu, su exministro de Defensa, Yoav Gallant, y los líderes de Hamás, todos acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu

Benjamín Netanyahu: “La orden ejecutiva del Presidente Trump protege la soberanía de ambos países y a sus valientes soldados”

Por medio de su cuenta oficial de la red social X, Benjamín Netanyahu, enfatizó: “La orden ejecutiva del Presidente Trump protege la soberanía de ambos países y a sus valientes soldados. Gracias presidente Trump”.

En esta línea, el canciller israelí, Gideon Saar, enunció: “Felicito a Trump por la sanciones contra las ‘inmorales e ilegítimas” acciones de la Corte Penal Internacional.

Además, Saar en su descargo por medio de las redes sociales, disparó que “La CPI está procesando agresivamente a los líderes electos de Israel, la única democracia de Medio Oriente” y señaló que “que la Corte no tiene legitimidad porque Israel y Estados Unidos no son parte del Estatuto de Roma y no son miembros”.

Estados Unidos e Israel contra la Corte Penal Internacional

La enunciación del Ministro de Relaciones Exteriores va en consonancia con el decreto firmado por el mandatario republicano el último jueves, en el que se expresa que la CPI y las partes del Estatuto de Roma, deben respetar las decisiones de Estados Unidos y otros países de no someter a su personal a la jurisdicción de la CPI.

