Biden y Trump hacen campaña en Georgia por el control del Senado

En Estados Unidos, las elecciones no terminaron. Aún quedan en juego dos bancas cruciales en el Senado, que definirán qué partido controla la mayoría legislativa. El presidente electo, el demócrata Joe Biden, y el mandatario saliente, Donald Trump, coincidirán mañana en el estado de Georgia, donde harán campaña en la víspera de unas elecciones cruciales para los próximos cuatro años en Washington.

El equipo de Biden anunció que el mandatario electo, que asumirá el próximo 20 de enero, y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, intentarán dar un empujón más a las candidaturas de Jon Ossof y Raphael Warnock, que lideran las encuestas, pero por una diferencia mínima que indica un empate técnico. Biden pronunciará un discurso el lunes en Atlanta, el mismo día que Trump visitará otra localidad del estado, la de Dalton, para promover las candidaturas de los senadores republicanos que buscan la reelección: Kelly Loeffler y David Perdue.

Las elecciones serán el 5 de enero, cuando se celebre la segunda vuelta, dado que ningún candidato consiguió el pasado 3 de noviembre más del 50% de los votos. El resultado será crucial en Washington, ya que está en juego el cntrol del Senado. Los republicanos tienen 50 bancas de un total de 100 y necesitan una más para quedarse con la mayoría. En tanto, si los dos candidatos demócratas ganan en Georgia, habrá una paridad en el Senado que favorecerá al partido de Biden, ya que la vicepresidenta tiene la facultad de desempatar las votaciones.

De las elecciones de Georgia dependerá el control del Senado al menos durante los dos primeros años de la presidencia de Biden, puesto que los republicanos, que serán su oposición, tienen asegurados por ahora 50 de los 100 escaños de la Cámara Alta.

Las encuestas muestran una contienda muy ajustada entre los dos republicanos y sus rivales demócratas. Según el promedio elaborado por Real Clear Politics, Ossof aventaja a Perdue por apenas 0,8%, mientras que Warnock supera a Loeffler por 1,8%.

Biden conquistó en las elecciones de noviembre el estado de Georgia, tradicionalmente republicano, y se convirtió en el primer demócrata en hacerlo desde que en 1992 lo consiguiera Bill Clinton, pero su margen de victoria fue muy estrecho.

El presidente, por su parte, se negó a reconocer la derrota en las elecciones y tuvo cortocircuitos con los líderes republicanos en el Congreso, lo que complicó la campaña de sus candidatos en Georgia. “Estaré el lunes por la noche en Georgia para hacer campaña por dos grandes personas: los senadores Perdue y Loeffler. Preparénse para votar el martes”, escribió en su cuenta de Twitter.

En su andanada de mensajes, volvió a insistir en la teoría de un supuesto fraude el pasado 3 de noviembre. “¿Por qué no han hecho la verificación de la firma en el condado de Fulton, Georgia. ¿Por qué no han descontado del recuento final a todos los muertos que votaron, los ilegales que votaron, los no residentes de Georgia que votaron, y decenas de miles de otros que votaron ilegalmente?”, disparó el jefe de Estado.