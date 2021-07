Bolsonaro, respaldado por sus ministros militares, genera una crisis política

El gobierno de Jair Bolsonaro hizo detonar hoy una nueva crisis política. El ministro de Defensa, general Walter Braga Netto, envió un mensaje al presidente de la Cámara de Diputados Arthur Lira. En ese recado afirmó que se cancelarán las elecciones presidenciales en octubre de 2022, si para entonces, no se instrumenta el voto impreso. De acuerdo con el diario Estado de San Pablo, un medio periodístico de primera línea, el ministro formuló esa demanda en presencia de los jefes de las tres armas: ejército, marina y aeronáutica.

Como el sistema brasileño de comicios es con urnas electrónicas, la operación implicaría una reversión difícil de instrumentar. En cuanto a la razón esgrimida por el propio Bolsonaro y sus ministros militares es que el voto electrónico propicia el “fraude”. Sin embargo, el procedimiento está en vigencia desde 1998, con la reelección del ex presidente Fernando Henrique Cardoso para su segundo mandato. De allí en adelante hubo 5 elecciones presidenciales, incluida la del propio Bolsonaro en 2018, sin que hubiera ningún cuestionamiento sobre eventuales adulteraciones.

El diputado Lira recibió la comunicación de Braga Netto el 8 de julio último. Ese mismo día, el presidente brasileño hizo declaraciones del mismo tenor. Dijo públicamente: “O hacemos elecciones limpias en Brasil (mediante voto impreso), o no iremos a tener elecciones”.

El 6 de mayo Bolsonaro dijo en las redes sociales: “Vamos a tener voto impreso en 2022 y punto final."

Las fuentes del diario brasileño Estado dijeron al medio que Lira, el titular de Diputados, sintió “mucha preocupación” y juzgó que la situación creada “es gravísima”. Comentó incluso que inmediatamente llamó al jefe de Estado y mantuvo con él una larga conversación. En este diálogo, Lira sostuvo que el presidente podía contar con él para todo, pero “no para una ruptura institucional”.

No es la primera vez que el gobierno expresa públicamente la posibilidad de fraude con la “urna electrónica”. El 6 de mayo pasado, Bolsonaro dijo en las redes sociales: “Vamos a tener voto impreso en 2022 y punto final. Si no llegar a haber voto impreso, entonces es señal de que no habrá elecciones”. Pero en aquel momento no había aun información sobre el “respaldo militar” a la postura del presidente.

La propuesta de ley para el cambio del sistema de votación ya fue girada al Congreso por el gobierno y está, en este momento, en una comisión especial de la Cámara Baja. La expectativa es que, si avanza el proyecto de retorno al voto impreso, este será rechazado por los parlamentarios.

En los medios políticos hubo una reacción inmediata, tanto de partidos de la centroizquierda como los de centroderecha. Diputados de todo el arco político pidieron que se convoque inmediatamente al ministro de Defensa para que “esclarezca” sus posiciones y las de las Fuerzas Armadas.

Un juez de la Corte Suprema, citado por el diario Estado, confió al medio: “Los militares están intentando amenazar, pero en el fondo nadie tiene miedo de ellos. El diputado Lira les retransmitió una comunicación dura al decir que podrá acompañar al presidente en el proceso político de su reelección, pero jamás se prestará a la ruptura”. Otros integrantes de la Corte dijeron que la amenaza no pasa de un amago para “evitar que los militares sean investigados por presuntas irregularidades en el Ministerio de Salud”. Varios de ellos están con sus nombres incluidos en la lista de posibles participantes en un esquema de sobrefacturación de las vacunas contra el Covid-19.

*Autora de Brasil 7 días. Desde San Pablo, Brasil.