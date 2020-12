Brasil tiene cada vez más Covid, pero para Bolsonaro hay que "ir a la playa"

Pese a que Brasil ya superó la marca de 7,5 millones de infectados por el coronavirus, y se acerca a los 200 mil muertos y a que, en algunas ciudades, como Manaos, las terapias intensivas de los hospitales ya están desbordadas, el presidente Jair Bolsonaro insiste en negar la gravedad de la pandemia y ahora invitó a sus compatriotas a “ir a la playa”.

“¿Dónde se encuentra la vitamina D? Tomando sol, pero le prohibieron a todo el mundo ir a la playa, eso es una locura. ¿Quién tomó la decisión? Un gobernador, un alcalde... esto no puede ser”, dijo Bolsonaro en Santos, ciudad de litoral marítimo del estado de San Pablo.

Las declaraciones del presidente son una muestra más de su decisión de politizar la cuestión del coronavirus, ya que el gobernador y el alcalde a los que se refirió -Joao Doria y Bruno Covas, del estado y la ciudad de San Pablo- lideran la oposición a su gobierno.

Bolsonaro participó el lunes de un partido de fútbol en el estadio Vila Belmiro, del club Santos, donde convirtió un gol y tras lo cual volvió a negar la gravedad de la emergencia sanitaria que representa la pandemia.

“Ese virus del Covid va a permanecer entre nosotros toda la vida, no sirve de nada esconderse, ¿para qué tanto pavor? La vida tiene que continuar", afirmó, y descartó que la respuesta de su gobierno al coronavirus haya tenido algo que ver con las impresionantes cifras de contagios o víctimas: “Yo no me equivoqué con ninguna medida. Nada, cero error”, enfatizó.

No es la primera de las declaraciones de este tipo de Bolsonaro, que se contagió de coronavirus en julio. En su momento sostuvo que se curó consumiendo la polémica droga hidroxicloroquina, no recomendada por la OMS, desafió las medidas de aislamiento saludando a seguidores y ha manifestado dudas sobre la efectividad de las vacunas.

Brasil: el vicepresidente Hamilton Mourao dio positivo en Covid-19

El mandatario contó, además, que recomendó tomar hidroxicloroquina al vicepresidente, Hamilton Mourao, que dio positivo el domingo y permanece aislado en Brasilia.

Brasil registró en las últimas 24 horas 1.111 nuevas muertes, su peor marca en decesos desde el 15 de septiembre, y 58.718 nuevos contagios, con lo que el número total de casos ya alcanza a 7.563.551 y 192.681 muertos.

Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la pandemia deberá producir una reducción de dos años en la expectativa de vida de los brasileños, por primera vez desde 1940.

