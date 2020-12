Brexit: hay acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido

El tan esperado acuerdo comercial posbrexit entre el Reino Unido y la Unión Europea se materializó en la víspera de Navidad. Tras una larga noche de negociación en Bruselas, el anuncio de un pacto pareció inminente al amanecer. Pero problemas de última hora con las cuotas pesqueras mantuvieron a todos en vilo durante buena parte del día, llegando incluso a hacer temer un fracaso.

De este modo, se materializó in extremis un histórico acuerdo comercial posbrexit que, a una semana de su separación definitiva, permitirá evitar una ruptura brusca de caóticas consecuencias económicas y políticas. Este anuncio al filo de la Nochebuena deja teóricamente suficiente tiempo para que el pacto sea aprobado por los 27 países miembros de la UE y pueda entrar en vigor a partir de las 23 horas del 31 de diciembre, cuando finaliza el período de transición de la salida del Reino Unido.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó el pacto como "bueno, equilibrado, justo" para ambas partes. Lo hizo durante en una conferencia de prensa este jueves 24 de diciembre.

El Reino Unido seguirá siendo "un socio digno de confianza" de la UE, manifestó Von der Leyen y agregó que el acuerdo "nos permitirá asegurarnos de que podemos dejar definitivamente el Brexit detrás nuestro". Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel, declaró que "tiene confianza" en que es un "buen resultado".

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020

"El primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó la noticia en sus propias redes. El acuerdo está hecho", escribió el líder británnico antes comparecer para explicar los detalles, junto con una imagen de él en señal de celebración. "Tendremos una relación comercial fuerte con la UE y profundizaremos nuestro comercio con socios de todo el mundo a través de nuestra política comercial independiente", afirmó por su parte la ministra de Comercio Internacional, Liz Truss.

Este complejo texto repleto de detalles técnicos, unas 2 mil páginas según medios británicos, tendrá aún que ser ratificado por el Parlamento Europeo y los diputados británicos de Westminster. Estos últimos deberían recibir la orden de interrumpir sus vacaciones de Navidad para volver a la cámara a principios de la próxima semana.

Gracias a la aplastante mayoría parlamentaria del Partido Conservador de Johnson, obtenida hace un año con la promesa de "llevar a cabo del Brexit", el texto tiene garantizada su aprobación en Reino Unido. Se desconoce cuándo se reunirá por su parte el Parlamento Europeo, pero el acuerdo podría entrar en vigor provisionalmente sin su ratificación a la espera de su regreso en enero.

Este acuerdo llega cuatro años y medio después del histórico referéndum de 2016 en el que los británicos decidieron por 52% de votos poner fin a casi cinco décadas de una tensa relación con la Unión Europea y convertirse en el primer país que abandona el bloque.

Tras años de caos político y agrio debates parlamentarios, el Reino Unido abandonó oficialmente la Unión Europea el 31 de enero de este año gracias a la mayoría parlamentaria lograda por Johnson en las legislativas anticipadas de diciembre de 2019. El país entró entonces en un periodo de transición que termina este 31 de diciembre a las 23, hora en que saldrá definitivamente del mercado único y la unión aduanera.

Sin un acuerdo con los 27, las relaciones entre ambas partes habrían pasado a regirse por las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que implican aranceles y cuotas y una cantidad importante de formalidades burocráticas que amenazaban con colapsar los puertos británicos, provocar desabatecimiento y disparada de precios. Una perspectiva funesta para el Reino Unido, ya muy duramente sacudido esta semana por las consecuencias de la aparición de una nueva variante del coronavirus, más contagiosa, que ha aislado en gran medida al país.

El acceso de los pescadores europeos a las ricas aguas británicas ha sido el último obstáculo en estas conversaciones, que ya habían logrado un entendimiento en el resto de las cuestiones espinosas, como la manera en que las partes resolverán sus futuras diferencias o las formas de protegerse de la competencia desleal.

En caso de una ruptura brutal, el Reino Unido habría perdido mucho más que Europa

Lograr un acuerdo de estas características en sólo diez meses constituye una proeza para Londres y Bruselas, pues negociaciones así suelen demorar años. Hicieron falta dos y medio para negociar el acuerdo de retirada que selló la salida británica. Con este nuevo pacto comercial, la UE ofrece a su exsocio, y primer miembro en abandonar el bloque. un acceso inédito sin aranceles ni cuotas para su inmenso mercado de 450 millones de consumidores.

Esta apertura irá acompañada de estrictas condiciones: las empresas del Reino Unido deberán respetar un número de normas que evolucionarán con el paso del tiempo en materia de medioambiente, derechos laborales y fiscales, para evitar cualquier competencia desleal. Un mecanismo permitiría a ambas partes activar rápidamente normas, como aranceles, en caso de divergencias sobre las mismas. La UE reclamó también garantías en materia de ayudas públicas.

En caso de una ruptura brutal, el Reino Unido habría perdido mucho más que Europa: los británicos exportan un 47% de sus productos hacia el continente, cuando la UE solo exporta un 8% de sus mercancías al otro lado del canal de la Mancha.

La reacción de los ex líderes británicos

Los ex primeros ministros británicos David Cameron y Theresa May, quienes dimitieron por el Brexit en los últimos años, calificaron la noticia de un acuerdo comercial con la Unión Europea como "muy bienvenida".

"Es bueno terminar un año difícil con buenas noticias. El acuerdo comercial es muy bienvenido y constituye un paso vital en la construcción de una nueva relación con la UE como amigos, vecinos y socios. Muchas felicitaciones al equipo negociador del Reino Unido", dijo Cameron en Twitter.

It's good to end a difficult year with some positive news. Trade deal is very welcome - and a vital step in building a new relationship with the EU as friends, neighbours and partners. Many congratulations to the UK negotiating team. — David Cameron (@David_Cameron) December 24, 2020

En su propio mensaje, May agregó: "Una muy buena noticia de que el Reino Unido y la UE han llegado a un acuerdo sobre los términos de un acuerdo, uno que brinda confianza a las empresas y ayuda a mantener el flujo comercial. Espero ver los detalles en los próximos días".

Very welcome news that the UK & EU have reached agreement on the terms of a deal - one that provides confidence to business and helps keep trade flowing. Looking forward to seeing the detail in the coming days. — Theresa May (@theresa_may) December 24, 2020

