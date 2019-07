Christine Lagarde renunció al FMI y fue designada como presidente del Banco Central Europeo

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine Lagarde fue designada hoy como nueva presidente del Banco Central Europeo (BCE), a partir del 1° de noviembre, tras una cumbre de líderes europeos reunidos en Bruselas, según informan agencias internacionales.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, ha decidido renunciar temporalmente a su cargo en el FMI.

"Estoy honrada de haber sido nominada a la presidencia del BCE. Debido a esto, y tras consultar al Comité de Ética y el directorio ejecutivo, he decidido renunciar temporalmente a mis responsabilidades como directora gerente del FMI durante el proceso de nominación", ha informado Lagarde en un comunicado.

Este martes, los líderes europeos lograron un acuerdo para el reparto de altos cargos de la Unión Europea que sitúa a la conservadora alemana Ursula von der Leyen como nueva presidenta de la Comisión Europea y también a la francesa Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE).

I am honored to have been nominated for the @ECB Presidency. In light of this, and in consultation with the Ethics Committee of the IMF Executive Board, I have decided to temporarily relinquish my responsibilities as IMF Managing Director during the nomination period.