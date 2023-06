Cómo es Quand Memes, el juego de mesa acusado de promover la cultura de la violación en Francia

Quand Memes, el juego de mesa calificado como de “políticamente incorrecto”, fue centro de críticas. La polémica se desató luego de que , Noé Petit, un excandidato a las legislativas de la coalición de izquierda NUPES, publicara un tuit para denunciar el contenido de algunas de las cartas que, según él, promueven la cultura de la violación con la excusa del humor negro. La empresa encargada de su difusión, Asmodee lo retiró del mercado.

Prohibido para menores de 16 años y calificado de transgresor, "Quand Memes es un juego para disfrutar sin moderación, ¡entre adultos que consienten!", así concluye la descripción la propia caja.

No necesita conexión a internet, ni joystick. Este polémico juego requiere de las herramientas de aquellos viejos juegos de mesa como “Carrera de mente”, por citar alguno. El manual explica que a cada jugador se le reparten seis cartas con proposiciones escritas, todas empezando por "Cuando...": "Cuando alguien te pregunta qué quieres hacer después de graduarte", "Cuando tenés una conversación de a tres y los otros dos sólo hablan entre ellos", "Cuando tenés una relación, pero te enamorás a primera vista cada diez minutos"... Entonces se revela una imagen, y el objetivo es emparejarla con la frase que haga reír más al maestro del juego.

Aunque estas consultas no parecen esconder ningún doble sentido que conlleve a la polémica hay otras cartas que despertaron la indignación del excandidato Noé Petit, que publicó su experiencia en su cuenta de Twitter.

"Descubrí Quand Memes en un bar de juegos. Hay un montón de cartas, la mayoría más o menos graciosas, para tomárselas en segundo grado, pero algunas se pasan de la raya, lo que plantea un problema. Incluso sin alcohol, tenés que releerlas dos o tres veces para estar seguro, y por desgracia no estás soñando, eso es lo que dicen", afirmó Petit al diario Le Parisien.

De las 220 cartas que se ofrecen, tres en particular llaman la atención: "Cuando él cambia de agujero ‘sin querer’", "Cuando ella te suplica que no acabes dentro de ella", "Cuando te la ch... y estás a punto terminar, pero no le avisas", unas propuestas que para muchos van demasiado lejos.

Más allá de las que denunció Petit, existen otras cartas que se difundieron y avivaron la polémica planteada por el político francés: "Cuando contraés HIV pero te das cuenta de que se lo puedes contagiar a todos los que odias", "Cuando después de tener relaciones toda la noche, te dice que tiene su periodo", "Cuando ya van por la decimoquinta cita y todavía él no quiere tener relaciones con vos", "Cuando se sienta en tu falda y te dice que tu celular la lastima pero que tu celular está sobre la mesa", "Cuando conocés a alguien que no se acuesta en la primera noche", proponen algunas.

Repercusiones sobre el Quand Memes

"Repugnante", "qué horror", "gravísimo", los comentarios de los internautas al posteo de Petit son en su mayoría negativos. Sin embargo, hay quienes defienden que estas situaciones "nos pueden pasar a todos y no tienen un vínculo directo con una violación". Como consecuencia, muchos pidieron la retirada del juego y se pusieron en contacto con Asmodee, la empresa asociada al juego en las plataformas de venta.

"Quand Memes fue distribuido por Asmodee y no su diseño editorial. Este juego ya no está disponible en nuestro catálogo y no se vende desde hace varios años. A la luz de sus comentarios, pondremos en marcha una revisión de los juegos para mayores de 18 años que distribuimos", reaccionó la empresa.

Aunque sigue disponible en las páginas web de algunas tiendas de productos culturales, Quand Memes ya no se encuentra en stock en estado nuevo, según informó la agencia Rfi.

Otros juegos polémicos

Quand Memes fue transgresor, pero no vanguardista. Previo a esta polémica otros juegos calificados de políticamente incorrectos. En 2019, el juego “En la punta de la lengua” fue retirado de circulación por el propio Ministerio de Desarrollo Social de la Nación luego de haber comprado y distribuido cinco mil unidades.

“En la punta de la lengua”, fue primero denunciado por la DAIA de Mendoza por considerarlo “un juego decididamente antisemita". El juego en sí consistía en dar señales sobre la palabra que se quiere adivinar para fomentar la creatividad. Sin embargo, algunas de sus cartas para determinar el Estado Palestino proponían las siguientes pistas: "destrucción y despojo”, “fundamentalismo judío”, "territorios robados", “víctimas niños” y "asentamientos judíos".

El Ministerio asumió el error y pidió disculpas mediante un comunicado difundido en los medios: "No revisamos el juego como se debería haber hecho​, no vimos todas las tarjetas con el contenido, por eso pedimos disculpas", hicieron saber desde la cartera que comanda Stanley, para luego agregar. "Decidimos sacar el juego de circulación porque ideológicamente no era apropiado, además de que deslizaba discriminación".

Monopoly “socialista”

En 2019 la compañía de juguetes Hasbro lanzó una versión diferente y polémica del Monopoly. Si ganar es para capitalistas, “prepárese para las risas mientras los giros y vueltas de la vida obstaculizan el trabajo hacia una sociedad compartida y utópica”, rezaba la publicidad.

A diferencia del tradicional juego, en esa versión ganan o pierden todos los participantes. Además, los jugadores se mueven por el tablero trabajando juntos para hacer una mejor comunidad al administrar y contribuir a proyectos como un restaurante vegano sin propinas.

También deben contribuir con la construcción de una escuela para todos los ganadores o un museo de co-creación. Y las fichas dejan de lado los cruceros y ferrocarriles y los usuarios deben elegir objetos antiguos como, por ejemplo, un fonógrafo, una máquina de escribir, una televisión de tubo o un reloj de bolsillo.

Fuente: RFI

