Confirman que los 39 muertos hallados en un camión británico eran chinos

La Policía del Reino Unido confirmó este jueves 24 de octubre que los 39 cadáveres hallados esta semana en un camión en un polígono industrial de Essex, cercano a Londres, eran de nacionalidad china. Se trata de 31 hombres y 8 mujeres, una de ellas una adolescente. Ahora los investigadores trabajan para esclarecer el caso.

Por el hecho, las autoridades detuvieron al conductor del rodado, un joven de 25 años oriundo de la localidad norirlandesa de Portadowne identificado como Mo Robinson. Este hombre permanece aprehendido como sospechoso del asesinato de esas personas.

El fiscal federal a cargo del caso aseguró que la investigación hará hincapié en todas las partes involucradas en el transporte. Ante eso, indicó: "Se llevará a cabo en estrecha cooperación con la Policía y las autoridades judiciales británicas", según consignó el diario The Guardian.

En ese marco, precisó que las investigaciones preliminares mostraron que el contenedor había llegado a Zeebrugge, Bélgica, el martes a las 14.49 hora local y se fue el mismo día, llegando a Purfleet, Essex, Inglaterra, a la 1 de la madrugada del miércoles.

En detalle. Las autoridades confirmaron que las víctimas son 39 migrantes, 38 de ellos adultos y una adolescente. Todos viajaban dentro de una unidad refrigeradora y por eso se cree que podrían haber muerto congelados, dado que allí se alcanzan temperaturas cercanas a los 25 grados bajo cero.

Avance de la causa. Asimismo, la Policía allanó dos viviendas en Co Armagh, Irlanda del Norte, que presuntamente estarían vinculadas con el conductor del rodado.

Los investigadores apuntaron en un primer momento que el vehículo había entrado a través de Gales, pero después pudieron determinar que llegó al puerto inglés de Purfleet desde Zeebrugge, mientras que el camión lo hizo desde Irlanda del Norte.

El primer ministro británico Boris Johnson calificó lo ocurrido como "una tragedia inimaginable". Mediante su cuenta en Twitter publicó un mensaje donde contó sus sensaciones ante el caso: "Estoy horrorizado por este trágico incidente en Essex. Recibo actualizaciones periódicas y el Ministerio del Interior trabajará en estrecha colaboración con la policía de Essex a medida que establezcamos exactamente lo que sucedió. Mis pensamientos están con todos aquellos que perdieron la vida y sus seres queridos".

