Reino Unido: encuentran un camión con 39 cadáveres y detienen a su conductor

La Policía de Inglaterra halló este miércoles 23 de octubre 39 cuerpos dentro de un camión en el condado Essex, al Este de Inglaterra, en el Reino Unido. Por el hecho, detuvieron al conductor del rodado, un hombre norirlandés de 24 años. Ahora, se intenta determinar la identidad de las víctimas y el motivo por el cual estaban allí.

Un grupo de investigadores y agentes dieron con el camión luego de ser advertidos por una serie de llamados. En los mismos, se indicaba que el vehículo se encontraba en cercanías al Parque Industrial Waterglade en Grays, según consignó el medio británico Daily Mail.

De inmediato, y ante ese escenario, dieron aviso a los servicios de emergencia, aunque cuando llegaron no pudieron hacer nada por las personas dado que todas estaban ya fallecidas.

El camión era originario de Bulgaria y había ingresado al Reino Unido en el puerto galés de Holyhead, Gales, lugar desde donde llegan ferries provenientes de Irlanda. Una de las hipótesis de los investigadores es que todo el grupo de personas podrían haber querido ingresar a Gran Bretaña mediante Irlanda.

Por el hecho, se detuvo al conductor del camión bajo la sospecha de asesinato. Se trata de un hombre de 24 años oriundo de Irlanda del Norte, quien ahora deberá ser interrogado por las autoridades. Ahora, la investigación se centra en poder determinar la identidad de las víctimas y su lugar de procedencia, de qué murieron y a dónde se dirigían.

Seamus Leheny, gerente de políticas de Irlanda del Norte para la Asociación de Transporte de Carga (TLC), detalló en declaraciones al mencionado medio: "Si el camión vino de Bulgaria, llegar a Gran Bretaña a través de Holyhead es una ruta poco ortodoxa".

En ese sentido, agregó: "La gente ha estado diciendo que la seguridad y los controles se han incrementado en lugares como Dover y Calais, por lo que podría verse como una forma más fácil de ingresar yendo desde Cherburgo o Roscoff, a Rosslare y luego por el camino a Dublín. Es un largo camino y agregará un día extra al viaje".

Repercusiones. La secretaria del Interior, Priti Patel, utilizó Twitter para expresarse por la noticia. Por ello, escribió: "Sorprendido y entristecido por este incidente completamente trágico en Grays. La policía de Essex ha arrestado a un individuo y debemos darle el espacio para llevar a cabo sus investigaciones".

