Crece la presión demócrata para que Biden se baje

La candidatura a la reelección presidencial de Joe Biden pendía de un hilo ayer, después de que los esfuerzos por dejar atrás una desastrosa actuación en un debate no lograran acallar las voces que pedían que abandonara la carrera por la Casa Blanca.

En lo que se había anunciado como una entrevista televisiva decisiva el viernes, la estrategia de Biden fue negar rotundamente las cifras de las encuestas en caída y las preocupaciones sobre su aptitud mental y física de-sencadenadas por su pésima actuación contra su rival Donald Trump.

Culpó a un fuerte resfriado por el desastre del debate e insistió en que fue solo una “mala noche” en lugar de evidencia de una creciente debilidad y declive cognitivo.

Y el hombre de 81 años fue categórico al decir que no se dejaría presionar para poner fin a su campaña.

“Si el Todopoderoso bajara y dijera: ‘Joe, sal de la carrera’, yo saldría de la carrera”, dijo. “Pero el Todopoderoso no va a bajar”.

Las llamadas para una intervención menos divina, sin embargo, parecen estar fortaleciéndose.

Los murmullos de disensión dentro de su propio Partido Demócrata se han convertido, en el caso de cinco representantes individuales de la Cámara, en llamados directos a que se retire, y varios donantes clave han amenazado con cortar el financiamiento si Biden insiste en continuar.

Se trata de los representantes Lloyd Dogget (Texas), Raúl Grijalva (Arizona), Seth Moulton (Massachusetts), Mike Quigley (Illinois) y, por último, ayer, la representante por Minnesota Angie Craig. “No creo que el presidente pueda hacer campaña de manera efectiva y ganar contra Donald Trump”, dijo Craig. “Dado lo que vi y lo que he escuché, y dado que el presidente no ha proporcionado una respuesta contundente tras el debate, no creo que pueda hacer campaña y ganar a Trump”, agregó.

El líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries, ha programado una reunión virtual de representantes demócratas senior para hoy para discutir la mejor manera de avanzar, y se informa que el senador demócrata Mark Warner está trabajando para convocar un foro similar en la Cámara alta.

El equipo de campaña de Biden sigue adelante, independientemente de la situación, con un evento planeado en Pensilvania hoy y visitas a otros estados clave más adelante en el mes.

En un mitin en Wisconsin antes de la entrevista del viernes, Biden pronunció un discurso contundente y enérgico, declarando sin rodeos: “Me quedo en la carrera. Venceré a Donald Trump.”

Luego vino la entrevista con la cadena ABC que parecía poco probable que calmara las preocupaciones de los críticos que dicen que, lejos de un teleprompter, Biden puede tener dificultades para comunicarse. Algunas de sus respuestas fueron tentativas, divagantes y difíciles de seguir, incluso mientras intentaba desviar las preguntas sobre su agudeza mental y descartaba la idea de que su partido consideraría reemplazarlo.

¿Fuera de contacto? El estratega demócrata David Axelrod, que fuera un estrecho asesor de Barack Obama, sugirió que Biden estaba en una forma de negación.

“El presidente está legítimamente orgulloso de su historial. Pero está peligrosamente fuera de contacto con las preocupaciones que la gente tiene sobre sus capacidades para avanzar y su posición en esta carrera”, publicó Axelrod en X después de que se emitiera la entrevista.

Para Axelrod, en su entrevista del viernes, “sobre la gran cuestión que ahora amenaza su campaña, es decir, si todavía tiene la energía y la agudeza mental para servir cuatro años más en el trabajo más difícil del mundo, el presidente de 81 años ofreció poca tranquilidad más allá de una orgullosa recitación de sus impresionantes logros en su primer mandato”.

Trump, mientras tanto, sugirió sarcásticamente que Biden debería “ignorar a sus muchos críticos y seguir adelante, con rapidez y fuerza, a la hora de vendernos sus políticas de fronteras abiertas, que dejan entrar a números récord de terroristas en este país”.

“Debería ser agudo, preciso y enérgico, tal como lo fue en el debate”, dijo el retador republicano en una publicación en redes sociales.

“Joe el Dormilón tiene que seguir con esta campaña para destruir América y conseguir que China sea grande de nuevo”, machacó.

Por ahora, los demócratas están en gran parte manteniendo una tapa sobre cualquier descontento latente con su líder, al menos en público.

Pero con el día de las elecciones a solo cuatro meses de distancia, cualquier movimiento para reemplazar a Biden como candidato necesitaría hacerse más pronto que tarde, y las reuniones de los principales demócratas del Congreso en los próximos días serán examinadas en busca de señales de una rebelión más abierta.

Mientras tanto, para Biden y su equipo de campaña, la estrategia parece ser resistir. Su próxima gran prueba será una conferencia de prensa programada para el jueves durante la cumbre de líderes de la OTAN en Washington.

Cuando se le presionó en la entrevista de ABC sobre por qué no se somete a un examen neurológico independiente, Biden argumentó que el papel de presidente de Estados Unidos significa estar sujeto a una evaluación mental constante.

“Me hago una prueba cognitiva todos los días”, dijo. “No solo estoy haciendo campaña, estoy gobernando el mundo”.