Desastre del coronavirus en Texas: "Los pacientes solo salen en una bolsa para cadáveres"

Los hospitales de varias regiones de Estados Unidos volvieron a estar bajo tensión debido al incesante aumento de casos de covid-19 y las autoridades multiplican esfuerzos para frenar la segunda ola de la pandemia. Los estadounidenses temen estar en la misma situación que los europeos mientras la media de nuevos contagios por día supera los 100.000.

Unos 62.000 enfermos de covid-19 están actualmente hospitalizados en Estados Unidos, una cifra inaudita, según Covid Tracking Project, una entidad que vigila la evolución de la pandemia. Pero es en El Paso, localidad fronteriza con México, donde se vive la situación más catastrófica: hay más de un millar de hospitalizados contra 6.000 en todo el estado de Texas.

Texas registró el segundo recuento de muertes más alto en los Estados Unidos, solo detrás de Nueva York, según investigadores de la Universidad Johns Hopkins. Es el vigésimo segundo más alto per cápita con 69,7 muertes por cada 100.000 personas. A pesar de eso, se dice que muchos tejanos están experimentando “fatiga” por la cuarentena.

"Es un momento sombrío", dijo el miércoles Ogechika Alozie, jefe médico del Centro Médico El Sol de El Paso en la cadena CNN. "La palabra más elocuentes es fatiga. Y también hay frustración", afirmó. El gobernador de Texas, Greg Abbot, pidió utilizar un centro médico militar para acoger pacientes de otras enfermedades a fin de tener camas libres para los afectados por el coronavirus.

Más muertes

El Paso refleja también los problemas para tomar medidas de restricción en un país cuyo gobierno federal no dio directivas firmes contra la pandemia. Ante la multiplicación de contagios, la principal autoridad del condado de El Paso ordenó a fines de octubre cerrar durante dos semanas los comercios no esenciales. La medida fue de inmediato impugnada por el alcalde y también por el procurador general de Texas.

La enfermera Lawanna Rivers habló de las condiciones “horribles” en los hospitales de El Paso mientras el estado lidia con una de las peores oleadas de coronavirus en los Estados Unidos, y los presos fueron llamados para ayudar a llevar a los muertos a las morgues.

En un video publicado en Facebook el 7 de noviembre, dijo: “Mi primer día de orientación, me dijeron que cualquier paciente que entre en el pozo, solo sale en una bolsa para cadáveres. Vi morir a mucha gente que sentí que no debería haber muerto. La política de este hospital era que solo recibían tres rondas de RCP, que fueron solo seis minutos, de todos los códigos que teníamos, no hay un solo paciente que lo haya logrado”.

Su impactante declaración se produjo cuando las fotografías tomadas el sábado muestran a convictos, vestidos con equipo de protección personal, ayudando a la oficina del médico forense del condado de El Paso a llevar a los muertos a camiones refrigerados en medio de un creciente número de muertos. A los presos se les pagaron 2 dólares la hora por ese trabajo, informó el Texas Tribune.

Rivers agregó: “La morgue estaba tan llena de cuerpos que se habían quedado sin espacio, por lo que una vez que se abrieron las puertas del depósito, cayó rodando un cuerpo que ya estaba en una bolsa. Los alinearon con el resto de nuestros pacientes vivos, porque tenían que guardar el cuerpo allí, porque en la morgue no había espacio. Hubo que traer camiones congeladores porque hay muchos cuerpos”.

La enfermera dijo que "la única forma en que esos pacientes salían de ese lugar era en una bolsa para cadáveres". "La instalación en la que estoy ha superado a la que tenía en Nueva York. Nunca he experimentado algo así, y no tengo palabras, por lo que acabo de experimentar en El Paso”, dijo Rivers.

Récord de casos a nivel nacional

El presidente Donald Trump, quien no cesa de minimizar la epidemia, delegó en los responsables de los estado y condados, la gestión de la crisis sanitaria. Trump depositó sus esperanzas en la rápida elaboración de una vacuna. Los resultados positivos de los ensayos clínicos del laboratorio Pfizer hacen vislumbrar el comienzo de vacunaciones a fines de diciembre o a comienzos del año entrante.

Aunque la cantidad de muertes diarias aún está lejos de los altos niveles de la primavera, Estados Unidos reportó el martes más de 1.500 decesos en 24 horas. La primera ola de la epidemia nunca cedió en el país, pero la curva de contaminaciones tuvo tres notables incrementos. El primero en Nueva York en la primavera; un repunte en el verano, especialmente en el sur, y un nuevo pico en octubre con cifras nunca antes alcanzadas. Actualmente los récords se registran especialmente en el Medio Oeste.

