El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que en el inicio de su segundo mandato la nación norteamericana se encuentra en la puerta de "la era más grande" de su historia, al reivindicar su política proteccionista, migratoria y comercial. Ante el Congreso, el mandatario también se refirió a las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania y tras llenar de elogios a Elon Musk, su administrador del Departamento de Eficiencia Gubernamental, sostuvo que el país "ya no será woke".

"Hace seis semanas proclamé el comienzo de la edad de oro de Estados Unidos. La era más grande en la historia de nuestro país", remarcó el mandatario durante su discurso, de una hora y cuarenta minutos de duración, en el Capitolio. En su primera aparición ante el Congreso estadounidense tras regresar a la Presidencia, ratificó su intención de hacer "cambios profundos", y definió a su antecesor, Joe Biden, como "el peor presidente" que ha tenido su país.

"Es necesario restaurar el sentido común en este país, para eso me eligieron y eso estoy haciendo. Este primer mes fue el más éxitos de la historia de nuestro país", agregó, en el contexto afectado por sus anuncios arancelarios, además de su "declaración de guerra contra los carteles narco mexicanos" y del congelamiento de la ayuda militar a Ucrania, entre otras cuestiones.

"Los aranceles no solo sirven para proteger los empleos estadounidenses. Sirven para proteger el alma de nuestro país", dijo, aunque reconoció que "habrá algunas perturbaciones" pero adelantó que estas "no serán mucho". "Otros países han utilizado aranceles contra nosotros durante décadas, y ahora es nuestro turno de comenzar a usarlos" contra ellos, mencionó al citar a Brasil, China, India, México, Canadá y la Unión Europea.

En ese sentido, Trump consideró que los demás países "se han estado aprovechando" de Estados Unidos, y subrayó que impuso gravámenes a sus vecinos porque, según él, "han permitido que el fentanilo entre en niveles nunca antes vistos".

Entre los aplausos de los republicanos y las protestas de los demócratas, que hacían muecas o se mantenían en silencio con carteles donde se leían palabras como "Falso" o "Mentira", la sesión tuvo uno de sus momentos más tensos cuando el congresista demócrata Al Green fue expulsado porque no paraba de agitar su bastón hacia el Jefe de Estado y de interrumpirlo, manifestando que "no lo votaron para desmantelar los programas de salud".

Por otro lado, Trump llenó de elogios a Musk y lo felicitó por terminar "con el flagrante despilfarro del dinero de los contribuyentes", como parte de la lucha contra la inflación. También se jactó de haber retirado a Estados Unidos de "la estafa del cambio climático", la "corrupta" OMS (Organización Mundial de la Salud) y también de la organización de Derechos Humanos de la ONU.

"Nuestro país ya no será woke -tal como se denomina al progresismo-. Los logros serán a partir del mérito, y no por el género de las personas. Y no permitiré que haya más hombres en competencias deportivas femeninas, tampoco ideología de género en las escuelas", expresó el dirigente republicano.

La guerra entre Rusia y Ucrania

El jefe de Estado norteamericano dijo que "es hora de parar esta locura", al referirse al conflicto bélico que mantienen Ucrania y Rusia desde 2022, días después de la tensa reunión que mantuvo en el despacho oval de la Casa Blanca con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien le reiteró la necesidad de frenar "esa guerra sin sentido".

“Todos los días mueren jóvenes de uno y otro bando. Quiero detener esto. Ucrania y Rusia están listas para la paz”, comentó al decir que recibió una carta por parte de Zelenski, en la que manifestó estar "preparado" para negociar el fin del enfrentamiento y firmar un acuerdo de minerales con Estados Unidos "en cualquier momento".

El congresista demócrata Al Green, antes de ser expulsado del recinto.

La lucha contra el narcotráfico

En otro de los tramos de su discurso, Trump aseguró que los carteles de la droga mexicanos representan "una grave amenaza" a la seguridad nacional, trafican con este opiáceo sintético, que causa decenas de miles de muertos al año en territorio estadounidense, y cometen violaciones y asesinatos.

"Los cárteles están librando una guerra contra Estados Unidos, y es hora de que Estados Unidos libre una guerra contra los cárteles, que es lo que estamos haciendo", dijo ante el pleno del Congreso. Recordó que ha incluido a varios de ellos en la lista de organizaciones terroristas y que México extraditó a 29 líderes del narcotráfico a territorio estadounidense, como resultado de la política de aranceles aplicada por su Gobierno.

Entre los detenidos se encuentran figuras clave del narcotráfico, como Rafael Caro Quintero, capo del Cartel de Guadalajara, y los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas. "Por la política arancelaria que les imponemos, nos entregaron a 29 de los mayores líderes de los carteles, algo que nunca había ocurrido", indicó.

De "vamos a conseguir Groenlandia" al "control" del Canal de Panamá

Hacia el final, Trump invitó a la población de Groenlandia para que se sumen al país, asegurando que la isla es clave para la seguridad nacional. "Apoyamos firmemente su derecho a determinar su propio futuro y, si así lo eligen, les damos la bienvenida a los Estados Unidos de América", dijo sobre el territorio que actualmente está bajo soberanía de Dinamarca.

"Creo que lo vamos a conseguir de una forma u otra", añadió al remarcar que su Gobierno trabaja activamente para que la isla pase a formar parte del territorio estadounidense.

Por último, agregó que su administración ya ha comenzado a "recobrar el control" del Canal de Panamá, una infraestructura que considera clave para los intereses estratégicos estadounidenses. Según Trump, la empresa estadounidense BlackRock habría acordado este martes la compra de los puertos de Balboa y Cristóbal, en los extremos del canal, que hasta ahora estaban en manos de un conglomerado de Hong Kong.

