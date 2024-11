Donald Trump: "En mi administración volveremos a ser muy fuertes con los opresores de Cuba"

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump se refirió a la pobreza en Cuba, con la escasez de alimentos y apagones de energía eléctrica. “Estoy con el pueblo cubano, en mi administración volveremos a ser muy fuertes con los opresores, a diferencia del corrupto de Joe Biden”.

El futuro mandatario norteamericano calificó a las autoridades del país caribeño como “un vil régimen comunista” y expresó su apoyó al “valiente pueblo cubano”.

Cuba, en la lona: por la escasez de combustible, hay cortes de luz de hasta 20 horas

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El líder republicano expresó su admiración por los ciudadanos que “dan un paso adelante contra el régimen” y aseguró que “va a ser cambiado; bajo dictadores brutales y corruptos cubanos, el pueblo cubano está sufriendo”.

Santiago de Cuba en penumbras

“Quiero que la gente de Cuba sepa que estamos viendo lo que está pasando en Santiago muy de cerca. Estamos con ustedes,yo estoy con el pueblo cubano. Él (Biden) no está con ellos, no se preocupa por ellos. No podría importarle menos”, manifestó Donald Trump a través de una alocución divulgada en redes sociales.

Trump remarcó que “Biden ha sido muy débil con los comunistas”, llamó a la liberación de los presos políticos y pidió por las elecciones "libres y justas".

PM/LT