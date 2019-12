El desubicado tuit de Trump: mandó a Greta a que vaya al cine con un amigo y se "relaje"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizó las redes sociales para calificar de "ridícula" la elección de la activista sueca por el medio ambiente Greta Thunberg como "personalidad del año" por la revista Time. Además, aprovechó para recomendarle a la joven que "se relaje" y vaya al cine con algún amigo.

"Tan ridículo. ¡Greta debe trabajar en su problema de manejo de la ira y luego ir a una buena película a la antigua con un amigo! ¡Relájate Greta, relájate!", expresó Trump en su cuenta de Twitter al compartir la publicación de la revista.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE