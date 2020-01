Donald Trump responde a la amenaza de "venganza": "Tenemos 52 objetivos iraníes en la mira"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este sábado 4 de enero una seguidilla de tuits para responderle a la amenaza de "venganza" que surge desde Irán tras el ataque estadounidense con un dron que mató el viernes al general iraní Qassem Soleimani en Bagdad. "Tenemos 52 objetivos iraníes en la mira", manifestó el mandatario que redobló la apuesta ante la tensión internacional que sigue en aumento.

Mientras los llamados a la "venganza" se multiplican tanto en Bagdad como en Teherán, incluso en el funeral del poderoso general iraní, Trump —fiel a su estilo— no se quedó callado y también amenazó con más ataques estadounidenses en Medio Oriente.

Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently....