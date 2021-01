Donald Trump va por su segundo impeachment: de qué lo se acusa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump se convirtió el miércoles 13 de enero en el primer jefe de Estado de ese país en ser acusado por segunda vez por la Cámara de Representantes, que lo envió a juicio en el Senado por "incitar a la insurrección" en la toma del Capitolio por sus partidarios.

Una semana antes de que Trump termine su mandato y deje la Casa Blanca, todos los demócratas y 10 republicanos votaron a favor de este segundo "impeachment" histórico. Con 232 votos a favor y 197 en contra, se acusó al mandatario republicano de "incitar a la insurrección", luego de que en un discurso del 6 de enero pasado, instara a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio cuando el Congreso certificaba la victoria electoral del demócrata Joe Biden.

Por este motivo, el presidente republicano enfrentará un juicio en el Senado, pero no se espera que la Cámara Alta se ocupe del tema hasta después de que Biden asuma como el 46° presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero.

EE.UU.: Congreso aprobó juicio político a Donald Trump por "incitación a la insurrección"

Los sucesos del 6 de enero

El 6 de enero, Donald Trump dijo a sus seguidores: "Nunca nos rendiremos. Nunca cederemos. Nunca recuperaremos nuestro país siendo débiles. (...) Tienen que ser fuertes". "Sé que todos los presentes pronto marcharán hacia el Capitolio para hacer oír sus voces de forma pacífica y patriótica", agregó Trump

Cuando ese día el Congreso se disponía a aprobar la elección de Joe Biden, decenas de manifestantes pro-Trump se acercaron al Capitolio y los edificios auxiliares son evacuados y algunos manifestantes desbordan las barreras policiales. La sesión se interrumpe y ambas cámaras son puestas en confinamiento.

Se produjo de repente el caos: se disparan gases lacrimógenos en la rotonda del interior del Capitolio y los policías sacan sus armas. Las imágenes impresionantes de manifestantes en los pasillos del Congreso, posando en la tribuna de la cámara baja o en la oficina de su presidenta, Nancy Pelosi, circulan por todas partes.

Una mujer resulta herida de bala y la policía anuncia más tarde su fallecimiento, sin dar detalles sobre las circunstancias o sobre su identidad. La alcaldesa de Washington decreta el toque de queda a partir de las 18h00 y llaman a la Guardia Nacional como refuerzo.

Donald Trump hace varios tuits pidiendo calma y recordando su divisa "ley y orden". Finalmente pide a sus seguidores que se vayan a casa, en un video donde les dice al mismo tiempo que los "ama" y donde vuelve a decir que le han "robado" las elecciones. Twitter y Facebook retiran el vídeo poco después.

Después de que el toque de queda entra en vigor, los manifestantes son dispersados por las fuerzas de seguridad. Alrededor de las 18h30, un oficial anuncia que el Capitolio está de nuevo en seguridad. Poco después de las 20h00, se reanuda la sesión para certificar la victoria de Joe Biden.

"Un peligro claro y presente"

La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, instó a destituir al mandatario saliente de Estados Unidos, a solo una semana del fin de su gobierno. Trump, dijo, es "un peligro claro y presente", y lo acusó de haber alentado una "rebelión armada” por los violentos incidentes durante el asalto al Capitolio, que ocurrió una semana atrás.

En palabras de Pelosi, el jefe de Estado “incitó a esta insurrección, a esta rebelión armada", dijo en relación al ataque al Capitolio, que dejó cinco muertos y conmocionó al mundo. "Debe irse, es un peligro claro y presente contra la nación que todos amamos", afirmó.

En tanto, el líder republicano de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo en un comunicado que no es posible un juicio "justo o serio" en los pocos días que restan hasta que Trump termine su mandato. "De acuerdo con las reglas, procedimientos y los precedentes en el Senado que gobiernan el juicio político, simplemente no hay posibilidad de que un juicio justo o serio pueda terminar antes de que el presidente electo (Joe) Biden jure el cargo la próxima semana", sostuvo.

"incluso si el proceso comenzara esta semana y se moviera velozmente, no habrá un veredicto hasta que el presidente ya haya dejado el cargo", agregó McConnell, que advirtió que no llamará a sesión extraordinaria antes del 19 de enero, cuando está previsto que el Senado vuelva a sesionar.

El comunicado del Presidente

Por su parte, Trump llamó este miércoles a la calma y dijo que se opone a cualquier violencia, mientras el Congreso debatía su acusación por alentar el asalto al Capitolio días atrás.

"Ante las informaciones sobre más manifestaciones, insto a que NO haya violencia, NO se cometan delitos y NO haya vandalismo de ningún tipo. Eso no es lo que yo defiendo, ni tampoco lo que Estados Unidos defiende", aseguró Trump en un comunicado emitido por la Casa Blanca.

"Pido a TODOS los estadounidenses que ayuden a aflojar las tensiones y calmar los ánimos. Gracias", añadió.