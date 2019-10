Lenín Moreno: "Quieren retornar a la expoliación, a la siniestralidad del pasado"

En una entrevista concedida al canal Teleamazonas, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, afirmó que no piensa en renunciar a su cargo a pesar de las protestas indígenas, actos vandálicos, bloqueos de calles y rutas que tienen a parte del país paralizado. “En el momento que el pueblo ecuatoriano desea que me vaya, me iré”, afirmó.

Moreno advirtió, sin embargo, no se irá por la presión de “aquellos que quieren retornar a la expoliación, a la siniestralidad del pasado quieran volver, no por ello”. “Eso debería ser voluntad del pueblo ecuatoriano. Sin embargo estoy tomando las medidas más adecuadas para que haya los paliativos necesarios y terminar esta situación negativa", indicó el mandatario.

En la entrevista, Moreno volvió a responsabilizar a su antecesor en la presidencia Rafael Correa de los "excesos y desmanes que van más allá de la protesta" ocurridos durante estos días con la ayuda del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Este martes, Correa exigió el adelantamiento de las elecciones presidenciales y acusó a Moreno de liderar una “dictadura”.

El martes, a través de un decreto ejecutivo, Moreno impuso el toque de queda en zonas cercanas a edificios e instalaciones estratégicos del Estado entre las 20.00 y las 5.00 (hora local) de lunes a domingo. Asimismo, el toque de queda también dispone la restricción en "otras zonas que defina el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas", según el decreto.

El toque de queda se mantendrá mientras dure el estado de excepción declarado por Moreno, que en un principio estaba pensado para 60 días, si bien el Tribunal Constitucional lo redujo a 30. El texto detalla que la restricción del tránsito y la movilidad se aplicará según las necesidades establecidas por el ministerio de Gobierno y la Policía Nacional, para mantener el orden público interno, abriendo a posibilidad de establecer salvoconductos según el caso.

"La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas serán responsables del cumplimiento de esta restricción para lo cual quedan autorizados para, en el marco de sus funciones, apliquen los procedimientos correspondientes en el ejercicio de sus facultades legales y garantías constitucionales", dicta el decreto.

D.S.