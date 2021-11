Un conductor de Fox News se burló de la propuesta argentina de cambiar deuda por "acción climática"

Tucker Carlson, conductor y periodista de Fox News, se burló este jueves 11 de noviembre de un planteo hecho por el Gobierno de Alberto Fernández sobre la posibilidad de canjear la deuda del Fondo Monetario Internacional (FMI) por "acción climática".

Carlson dedicó un segmento de su programa a emitir críticas a la propuesta argentina destinada al organismo. “Leí un artículo divertido en Bloomberg. Aparentemente, Argentina se ha ofrecido a pagar a sus acreedores con ‘acción climática’”, comenzó.

Acto seguido, explicó: “Hace varios años, la Argentina dejó de pagar una deuda de 46.000 millones dólares con el FMI. Ahora, el presidente ha propuesto vincular el pago de la deuda con ‘inversiones esenciales en infraestructura verde’".

"En otras palabras, construyendo cosas en su propio país, pero por las razones correctas. Entonces, preocuparse repentinamente por el calentamiento global ahora es una especie de moneda de curso legal...”, ironizó el conductor en relación a la iniciativa.

Fue de esta manera que, en principio, el también periodista de la cadena norteamericana cuestionó el proyecto local que Fernández retomó en las reuniones del G20 en Roma y durante la cumbre de cambio climático, que tuvo lugar en Glasgow.

Durante su discurso ante la Sesión Plenaria de la Cumbre de Glasgow, el Jefe de Estado había urgido a “crear mecanismos de pago por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental”.

Para el Financial Times, peligra el acuerdo con el FMI por "endurecimiento" en la postura de Guzmán

Continuando con el correspondiente segmento, Carlson consideró: “Ahora bien, nuestros espectadores más cínicos probablemente se rían por lo bajo al escuchar esto. ‘Caramba, Argentina’, podrían pensar. Pero es original, respeto tu jugada”.

Acto seguido, retomó el tono burlesco y sentenció: “Y no hay razón por la que no puedas participar también en la acción... El hecho de que no seas un país latinoamericano en bancarrota no significa que no puedas pagar sus deudas con virtud".

"¿Qué tal esto?: el resto de nosotros nos comprometeremos en contratos legalmente vinculantes notariados a no volar nuestros aviones privados a Europa durante todo un año calendario. A cambio de esa promesa, estamos exentos de impuestos federales", bromeó.

Finalmente, en el último tramos de sus declaraciones televisivas, lanzó: "No va a ser fácil. Intenta ir a Florencia en autocar... Por otro lado, nos pondrá muy por delante de Joe Biden y Jeff Bezos y Al Gore y todos los demás multimillonarios”.

JFG / ds