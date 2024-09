Ejecutarán a un hombre a pesar de las objeciones de los fiscales y las afirmaciones de inocencia

Está previsto que Missouri ejecute a un hombre condenado a muerte este martes, a pesar de las objeciones de los fiscales que señalan que fue procesado injustamente y que la familia de la víctima está de acuerdo a que se le perdone la vida.

Marcellus “Khaliifah” Williams, de 55 años, será asesinado mediante inyección letal incluso después de que la oficina del fiscal del condado de St. Louis, que originalmente lo condenó, intentó que se anulara su caso. Los fiscales manifestaron su preocupación por la falta de pruebas de ADN que vinculen a Williams con el asesinato de Lisha Gayle en 1998 y aseguraron que no tuvo un juicio justo.

A pesar de que la fiscalía y la familia de la víctima respaldaron un acuerdo para que Williams evitara la pena de muerte, el fiscal general republicano de Missouri, Andrew Bailey, insistió en la ejecución.

“El público no quiere que esta ejecución avance. La familia de la víctima no quiere que esta ejecución avance y la fiscalía del condado de St. Louis no quiere que esta ejecución avance”, insistió Jonathan Potts, uno de los abogados de Williams, en una entrevista el lunes. “La fiscalía general, que no tuvo nada que ver con esto, es la que está tratando de llevarlo a la cámara de muerte. Es bastante sorprendente y extraordinario”.

Williams, que sostuvo durante mucho tiempo su inocencia, fue declarado culpable de asesinato en primer grado de Gayle, trabajadora social y ex reportera del St Louis Post-Dispatch. Williams fue acusado de irrumpir en la casa de Gayle, apuñalarla hasta matarla y robar varias de sus pertenencias, pero ninguna evidencia forense relacionó a Williams con el cuchillo o la escena.

El condenado a muerte se refugia en la poesía y vivió dos veces la suspensión de su ejecución a último minuto. Estaba a días de ser ejecutado en enero de 2015, cuando la Corte Suprema del estado de Missouri concedió a sus abogados más tiempo para realizar pruebas de ADN. En agosto de 2017, Eric Greitens, el entonces gobernador republicano, concedió un indulto horas antes de la ejecución prevista, citando pruebas de ADN realizadas en el cuchillo, que no mostraron rastros del ADN de Williams.

Greitens creó un panel para revisar el caso, pero cuando Mike Parson, el actual gobernador republicano, asumió el cargo, disolvió esa junta y avanzó en el pedido de ejecución.

En enero, Wesley Bell, el fiscal demócrata de St. Louis, que ha defendido las reformas de la justicia penal, presentó una moción para revocar la condena de Williams. Bell citó repetidas pruebas de ADN que encontraron que las huellas dactilares de Williams no estaban en el cuchillo.

“El asesino de la señora Gayle dejó considerables pruebas físicas. Ninguna de esas pruebas físicas puede vincularse con el señor Williams”, detalló el fiscal, y agregó: “Nuevas pruebas sugieren que el señor Williams es en realidad inocente”.



Williams y un acuerdo para salvar su vida

En agosto, Williams y los fiscales decidieron no impugnar el asesinato en primer grado a cambio de una nueva sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. Sus abogados aclararon que el acuerdo no era una admisión de culpabilidad y que estaba destinado a salvarle la vida mientras buscaba nuevas pruebas para demostrar su inocencia. Un juez aprobó el acuerdo, al igual que la familia de la víctima, pero el fiscal general lo impugnó y la corte suprema del estado lo bloqueó.

Por su parte Bailey se basa en otras pruebas para sostener a la culpabilidad de Williams: un testimonio de un hombre que compartió celda con Williams y dijo que confesó, y el testimonio de una novia que afirmó haber visto artículos robados en el auto de Williams. Sin embargo, los abogados de Williams, sin embargo, sostuvieron que ambos testigos no eran confiables, ya que habían sido condenados por delitos graves y estaban motivados a testificar por una oferta de recompensa de 10.000 dólares.

Potts, el abogado de Williams, dijo que el caso crearía más desconfianza en el proceso penal: “La única manera de crear confianza pública en el sistema de justicia es si el sistema está dispuesto a admitir sus propios errores" y añadió que el condenado es “alguien que nunca ha perdido la esperanza”.

“Las pocas veces que ha tenido la oportunidad de mostrar ante los tribunales pruebas de su inocencia y de cómo se violaron sus derechos, es cuando lo he visto más alentado... Está tratando de llegar a un acuerdo y alcanzar su propia paz personal con lo que podría suceder en las próximas 24 horas. Pero no ha perdido la esperanza”, dijo Potts.

La ejecución de Williams es una de las cinco programadas en Estados Unidos en un período de una semana. El viernes, Carolina del Sur ejecutó a un hombre días después de que el principal testigo del estado se retractara de su testimonio.



