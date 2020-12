El magnate chino Lin Qi murió envenenado y sospechan de uno de sus colegas

El magnate chino Lin Qi, murió el día de Navidad tras permanecer una semana internado. La policía de Shanghái investiga un posible envenenamiento y sospecha de uno de los colegas más cercanos del presidente y director ejecutivo de Yoozoo Group, empresa importante de la industria de los videojuegos.

El pasado 16 de diciembre, Lin tenía síntomas de una “enfermedad aguda” y le costaba caminar por lo que fue hospitalizado. Ante la gravedad de sus síntomas, el empresario fue derivado a la unidad de cuidados intensivos para recibir tratamiento, donde sufrió un paro cardiorespiratorio por el que tuvo que ser resucitado, Sin embargo, falleció el día de Navidad.

Según consignaron medios locales, la policía de Shanghái sospechó que detrás del envenenamiento del empresario se escondía uno de sus allegados, identificado sólo por su apellido Xu. Las autoridades precedieron a su detención para tratar de esclarecer los hechos.

Adiós juventud, se despidió Yoozoo

Tras el arresto, las sospechas de los medios chinos recayeron sobre Xu Yao, quien dirige el área de producción de películas de Yoozoo. Otro de los rumores es que Lin fue envenenado con té Pu-erh, pero son datos que no fueron corroborados por la policía.

Después de conocerse su deceso, la compañía Yoozoo escribió en su microblog oficial de Weibo: "Adiós juventud". "Estaremos juntos, continuaremos siendo amables, continuaremos creyendo en la bondad y continuaremos la lucha contra todo lo que es malo", manifestó en ese mensaje.

Quién era Lin

El empresario, de 39 años, tenía un patrimonio neto de alrededor de 6.800 millones de yuanes (equivalente a u$s 1.292 millones), según la Lista Hurun, un ránking de las personas más ricas de China. Su compañía desarrolló videojuegos como el de Game of Thrones: Winter Is Coming. Además, se había sumado a un proyecto ambicioso con Netflix, del cual era uno de los productores principales.

Lin fundó Yoozoo en el año 2009 en un momento en el que la industria de los videojuegos sufrió cambios importantes por la transición hacia los juegos móviles. Sin embargo, el joven empresario supo adaptarse a los nuevos tiempos y sacar el máximo rédito al sector. Su gran éxito es la versión de Game of Thrones, aunque lanzó junto con Tencent Holdings de China Brawl Stars.

La compañía adquirió en 2015 los derechos de adaptación cinematográfica de la novela de ciencia ficción china Three-Body Problem, para recrear el libro en seis películas. El proyecto nunca se materializó, pero en septiembre Yoozoo Pictures anunció que había alcanzado un acuerdo con Netflix para coproducir una serie en inglés para la televisión.

B.D.N./FF