En el inicio de su gira por Asia y el Pacífico, el papa Francisco cerró su paso por Indonesia con una misa en la que asistieron cerca de 100.000 personas. Luego de firmar unas declaración común con el gran imán musulmán Nasanddin Umar, en un fuerte mensaje interreligioso, el Sumo Pontífice pidió fortalecer el diálogo para luchar contra "el extremismo y la intolerancia".

"Somos todos hermanos, todos peregrinos, todos caminando hacia Dios, más allá de nuestras diferencias", declaró el Papa durante un encuentro en la mezquita de Istiqlal, en Yakarta, con representantes de las seis religiones oficiales del país del Sudeste Asiático.

Papa Francisco: "Ningún gobierno puede exigir a su pueblo que sufra privaciones incompatibles con la dignidad humana"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En la declaración conjunta, Francisco y Nasaruddin Umar expresaron su preocupación por la deshumanización causada por la "generalización de los conflictos", y el uso de la religión en las situaciones de violencia. Además, manifestaron que es urgente que se "tomen medidas decisivas para preservar la integridad del medio ambiente y los recursos naturales".

Después, el pontífice argentino, de 87 años, brindó un discurso en el Palacio Presidencial Istana Negara, frente a las autoridades del país, incluyendo al presidente de Indonesia, Joko Widodo. Allí pidió “eliminar los prejuicios y fomentar un clima de respeto y de confianza mutua”.

Francisco junto al gran imán Nasanddin Umar.

Por último, encabezó una misa en el estadio Gelora Bung Karno, en el cierre de su visita a Indonesia, donde pidió seguir "construyendo una civilización de paz" ante una multitud de más de 100.000 personas, parte de la cual también se ubicó en el estadio adyacente Madya, para escucharlo.

“Este diálogo es indispensable para enfrentar desafíos comunes, incluida la lucha contra el extremismo y la intolerancia", expresó. “Los aliento a sembrar semillas de amor, a recorrer con confianza el camino del diálogo, a continuar mostrando su bondad y amabilidad”, añadió durante el encuentro.

Además, Francisco recordó la memoria litúrgica dedicada a la Madre Teresa de Calcuta, que "incansablemente cuidó a los más pobres y se hizo promotora de la paz y del diálogo", afirmó el Santo Padre. "Ella decía, ‘cuando no tengamos nada que dar, demos ese nada. Y recuerda, aunque no tengas nada que cosechar, no te canses nunca de sembrar’”, agregó.

El diálogo interreligioso fue uno de los temas principales de la visita de Jorge Bergoglio al archipiélago de 17.500 islas, ya que alberga la mayor población musulmana del mundo (242 millones, el 87% de los habitantes) y tiene solo unos ocho millones de católicos (menos del 3%).

El viaje más largo de su pontificado

Francisco es el tercer papa que visita Indonesia, después de Pablo VI en 1970 y Juan Pablo II en 1989. Su maratónica gira por cuatro países del sudeste asiático y Oceanía (que incluye además a Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur) estaba originalmente prevista en 2020 pero fue postergada por la pandemia de Covid-19.

Este viernes tiene previsto llegar a Papúa Nueva Guinea, luego irá a Timor Oriental y terminará su gira en Singapur, donde el 13 de septiembre habrá completado un viaje de 32.000 km, el más largo desde que Bergoglio fue elegido papa, en 2013.

Este viaje, su número 45 al extranjero, supone un desafío físico para el jesuita argentino, que ha sufrido numerosos problemas de salud en los últimos años. Sin embargo, según pudo registrarse en las imágenes, se lo ha visto sonriente, con mucho vigor e interactuando constantemente con los fieles.

FP/LT