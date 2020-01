El presidente iraní prometió a Ucrania castigar a los culpables por el derribo del avión

Horas después de reconocer que las fuerzas iraníes fueron las responsables de derribar, por error, el avión de bandera ucraniana que salía desde Teherán, el presidente del país persa, Hasan Rohani, se comunicó con su par de Ucrania para informarle que habrá castigo para los responsables de la tragedia.

Rohani se comunicó con el jefe de Estado ucraniano, Volodimir Zelenski, y le aseguró que todas las partes implicadas en la catástrofe aérea serán llevadas ante la justicia. Así lo aseguraron a medios internacionales voceros de la presidencia del país de Medio Oriente.

"Irán reconoce plenamente que la tragedia se produjo a causa de los actos erróneos de los militares", añadió la presidencia. Zelenski pidió a Teherán que permita la repatriación de los cuerpos de las 11 víctimas ucranianas "de aquí al 19 de enero", precisó la nota.

Además, anunció el envío por parte de la diplomacia ucraniana de una nota que enumera las medidas que hay que tomar para "solucionar el tema de las compensaciones", según informaron las agencias internacionales de noticias EFE y AFP.

"Asumo la total responsabilidad por lo del avión", dijo el comandante iraní Amirali Hajizadeh

En las últimas horas el líder iraní había tuiteado: "La investigación interna de las Fuerzas Armadas ha concluido que, lamentablemente, los misiles disparados debido a un error humano causaron el horrible accidente del avión ucraniano y la muerte de 176 personas inocentes. Las investigaciones continúan identificando y procesando esta gran tragedia y error imperdonable".

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752