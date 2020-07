El rebrote de coronavirus pone en riesgo la economía y la reelección de Trump

El camino de Donald Trump hacia la reelección pasó en pocos meses de ser un pasillo al campeón de la liga a una carrera de obstáculos, donde su rival, Joe Biden, parece llevar la delantera. La caída de la economía, que según el Fondo Monetario Internacional (FMI), se contraerá un 37% en el segundo trimestre, y los rebrotes de coronavirus amenazan con ser decisivos en las presidenciales del próximo 3 de noviembre.

Según una reciente encuesta publicada por The Washington Post y ABC News, un 64% de los consultados no cree las afirmaciones del jefe de Estado sobre el coronavirus. La aprobación de su gestión de la crisis sanitaria cayó estrepitosamente desde marzo, pasando del 51 al 38%. “La gripe que desaparecería milagrosamente”, como Trump afirmó al comienzo de la pandemia, amenaza ahora con borrarlo del mapa político.

La economía, el área en el que el republicano se sentía más cómodo, aún muestra señales negativas. El FMI advirtió ayer que un repunte de casos de Covid-19 es el “principal riesgo” que enfrenta la economía de Estados Unidos. Lo que no dijo es que si aumentan los contagios y algunos estados reimponen cuarentenas, las chances electorales del republicano se derrumbarán a la par de la economía.

“Incluso con un apoyo sin precedentes del gobierno a la economía, se espera una contracción de 37% en el segundo trimestre en términos anualizados y de 6,6% para 2020 en su conjunto”, dijo el FMI en su informe anual sobre la economía de Estados Unidos. En el reporte, los economistas destacaron “la incertidumbre” que rodea a este pronóstico. El organismo internacional también alertó sobre la profundidad de la contracción de la economía y advirtió que la distribución sectorial de las pérdidas económicas puede llevar a un “aumento sistémico de la pobreza”.

Cifras. Estados Unidos registra la mayor cantidad de muertos por coronavirus del mundo, con más de 138 mil víctimas fatales, y más de 3,6 millones de infectados. El reciente aumento de casos en el sur y oeste del país amenaza con extender la crisis hasta las elecciones, para las que faltan sólo tres meses y medio. Estados muy poblados como Florida, Georgia, Texas y California reimpusieron restricciones para frenar los contagios.

Mientras Houston, Los Ángeles y Nueva York planean comenzar el año escolar virtualmente o de manera restringida, el presidente Donald Trump está empecinado con abrir por completo las escuelas. El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, apoya esa postura. El “estado del sol” supera los 315 mil casos positivos y reporta 4.782 muertes. Ese distrito será clave para inclinar la balanza en el Colegio Electoral el próximo 3 de noviembre.

Descrédito. En plena pandemia, la Casa Blanca embistió, a través de la prensa y en declaraciones off the record, contra Anthony Fauci, el infectólogo más influyente del país. El director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos se transformó en la referencia de los estadounidenses desde el comienzo del brote de coronavirus, erigiéndose en la voz de la razón científica frente al negacionismo del jefe de Estado, que se opuso en reiteradas ocasiones a las cuarentenas y recién utilizó públicamente barbijo hace una semana.

Según una encuesta de Quinnipiac, un 65% de los estadounidenses cree en la información que transmite Fauci sobre el coronavirus, el doble de la gente que confía en el jefe de Estado.

“Le digo al presidente cosas que no quiere escuchar”, dijo Fauci en marzo cuando Trump aseguró que una vacuna contra el virus estaría disponible en “tres o cuatro meses”. La respuesta de Fauci fue determinante: “Como le dije, tomará de un año a un año y medio”.

El principal asesor médico de la Casa Blanca no ve al presidente desde el 2 de junio, lo que agigantó las especulaciones sobre una ruptura de la relación. Trump salió el miércoles al paso de los rumores: “Me llevo muy bien con el doctor Fauci”.

Otro de los frentes de tormenta que enfrenta Trump es la protesta por la violencia policial. En Portland, uniformados sin identificación detuvieron a manifestantes, generando una ola de críticas de organizaciones de la sociedad civil.

Furor por libro

El nuevo libro sobre Donald Trump escrito por su sobrina vendió casi un millón de copias en su primer día en las librerías de Estados Unidos. “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo), de Mary Trump, es el primer retrato crítico del presidente hecho por un integrante de su familia.

Mary, psicóloga e hija de Fred Trump, el hermano mayor del mandatario estadounidense, acusa a su tío de ser arrogante e ignorante, cuya personalidad encaja en los criterios clínicos del narcisismo.

Las 950.000 copias vendidas el martes, incluyendo tanto pedidos previos como versiones de audio y digitales, es “un récord para la compañía” editora Simon & Schuster, indicó la firma en un comunicado.

La Casa Blanca calificó a las memorias de Mary Trump como “un libro de falsedades”. El hermano del presidente, Robert Trump, intentó en vano detener la publicación en la justicia, argumentando que violaba un acuerdo de confidencialidad firmado en 2001.