El sospechoso nunca disparó y otras 5 claves sobre el incidente en el campo de golf de Donald Trump

El hombre detenido bajo sospecha de intentar asesinar al expresidente Donald Trump en Florida no disparó el arma, ni contra el expresidente republicano ni contra los agentes de seguridad, informó este lunes el Servicio Secreto estadounidense.

"No disparó ni efectuó ningún disparo contra nuestro agente", dijo el director en funciones del Servicio Secreto, Ronald Rowe, en referencia al sospechoso Ryan Routh, que fue acusado del delito federal de posesión ilegal de armas de fuego.

El Servicio Secreto, encargado de proteger a las personalidades estadounidenses, parece haber evitado el segundo intento de asesinato de Trump en dos meses, pero sigue en la línea de fuego de las críticas. Trump elogió el trabajo de los agentes, pero el presidente Joe Biden pidió al Congreso "más ayuda" y "personal" para la agencia.

1. Qué pasó el domingo en el campo de golf Trump International

Aproximadamente a las 13:30 horas del domingo, un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos notó el cañón de un rifle apuntando hacia unos arbustos en el campo de golf Trump International en West Palm Beach.

Los agentes, que fueron desplegados en una burbuja de seguridad móvil uno o dos agujeros delante del ex presidente, "enfrentaron" al individuo, dijo Rafael Barros del Servicio Secreto, y el sospechoso huyó.

El agente disparó en dirección al rifle y el presunto agresor, identificado posteriormente como Ryan Wesley Routh, de 58 años, huyó en un vehículo.

El pistolero "no disparó ni efectuó ningún disparo", dijo el lunes a los periodistas el director interino del Servicio Secreto, Ronald Rowe, y agregó que no tenía una línea de visión clara sobre el ex presidente en el momento del enfrentamiento.

La policía recuperó un rifle semiautomático cargado equipado con una mira, dos mochilas y una cámara de video GoPro de la escena, según la denuncia penal presentada el lunes.

El pistolero estaba "entre 300 y 500 yardas (metros)" de Trump cuando fue descubierto, dijo el sheriff Ric Bradshaw. "Con un rifle y una mira como esa, esa distancia no es muy grande", dijo Bradshaw.

Rowe defendió el trabajo de todos los agentes involucrados en el arresto de Routh: "Ayer fue un movimiento confidencial, y ni siquiera se suponía que el presidente fuera a ir allí, no estaba en su agenda oficial. Así que armamos un plan de seguridad y ese plan de seguridad funcionó a la perfección", dijo.

El FBI entrevistó a varios agentes que estaban en el club de golf, siete testigos y familiares, así como amigos y excolegas del sospechoso para tener más información sobre él. "El nivel de seguridad en Mar-a-Lago es el más alto que puede haber", dijo el sheriff Ric Bradshaw refiriéndose a la residencia de Trump en Florida.

2. Cómo fue la detención del sospechoso

Aproximadamente 45 minutos después, la policía detuvo a un sospechoso después de recibir información de un testigo que informó que un hombre huía en un vehículo negro.

Fue identificado por su información de registro y visto en la autopista I-95 cuando ingresaba al condado adyacente de Martin. Fue acusado de delitos con armas de fuego en una primera comparecencia ante el tribunal el lunes.

Las autoridades detuvieron el vehículo (cuyas matrículas pertenecían a otro vehículo robado) y detuvieron al sospechoso. Los registros telefónicos mostraron que había estado esperando entre los arbustos durante la noche, según la denuncia penal.

3. Quién es el sospechoso del nuevo intento de asesinato de Trump

La policía identificó al posible atacante como Ryan Wesley Routh, a quien la agencia francesa AFP entrevistó en Kiev en 2022, donde había viajado para apoyar el esfuerzo bélico contra Rusia.

"Putin es un terrorista, y hay que acabar con él, así que necesitamos que la gente de todo el mundo deje lo que esté haciendo y venga aquí ahora y apoye a los ucranianos para acabar con esta guerra", declaró.

Tiene antecedentes. Fue arrestado en 2002 por un delito de fuga tras un control de tráfico. Estaba armado y se atrincheró en un local. Además varias personas interpusieron demandas contra él y no paga sus impuestos.

En medio de afirmaciones de que Routh está registrado como votante republicano o demócrata, los registros públicos indican que actualmente no es ninguno de los dos.

Las publicaciones dispersas en las redes sociales en la cuenta X de Routh, ahora suspendida, muestran que sus opiniones políticas cambiaron con el tiempo, y mostró apoyo tanto a Trump como al presidente Joe Biden.

En varias publicaciones a principios de este año, Routh pidió que se incluyera en la fórmula presidencial republicana al empresario Vivek Ramaswamy y a la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley. Recientemente, emitió su voto en persona durante las primarias demócratas de 2024.

Según se informa, Routh, de 58 años, es un constructor radicado en Hawaii, con antecedentes de arrestos que abarcan décadas y varios estados.

Publicaba regularmente sobre política y acontecimientos actuales en las redes sociales, incluidas críticas a Trump, según informaron medios estadounidenses.

5. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos, bajo tensión constante

El incidente parece ser el segundo intento de asesinato contra Trump, después de un ataque en un acto electoral en julio que lo dejó levemente herido en su oído derecho y en el que un asistente al evento murió.

El pistolero de Butler, de 20 años, que estaba parado en el techo de un edificio cercano con una clara línea de visión del escenario, abrió fuego contra Trump con un rifle estilo AR pocos minutos después de que el expresidente comenzara a hablar.

Un francotirador del Servicio Secreto lo mató a tiros 15 segundos después de disparar el primero de ocho tiros.

Desde entonces, Trump trasladó la mayoría de sus actos de campaña a espacios interiores y se dirige al público desde detrás de una pantalla a prueba de balas. Su rival demócrata, Kamala Harris, también recurrió a hablar detrás de una pantalla.

La retórica política de Trump siempre ha sido agresiva, pero su campaña de 2024 ha aumentado la temperatura, centrándose en el candente tema de la inmigración.

La semana pasada, la ciudad de Springfield, en Ohio, fue escenario de amenazas de bomba después de que Trump enfureció a su base contra los 15.000 residentes inmigrantes haitianos de la ciudad, acusándolos falsamente de comerse las mascotas de la gente.

Donald Trump atribuyó su presunto nuevo intento de asesinato a "la retórica" de su rival demócrata Harris y del presidente Joe Biden. El sospechoso "se creyó la retórica de Biden y Harris, y actuó en consecuencia", declaró Trump a Fox News. "Su retórica está provocando que me disparen", añadió.

Biden, que da "gracias a Dios" de que Trump esté ileso, se defendió: "Siempre he condenado la violencia política. Siempre lo haré". Los estadounidenses resuelven sus diferencias "pacíficamente en las urnas, no a punta de pistola", recalcó en Filadelfia.

5. El Servicio Secreto, encargado de la seguridad de presidentes y expresidentes, en la mira

El Servicio Secreto de Estados Unidos se enfrenta ahora a un renovado escrutinio después de un segundo intento de asesinato contra Trump en dos meses.

El presidente Joe Biden, respondiendo al último ataque al candidato republicano a la Casa Blanca, dijo que la agencia encargada de proteger a funcionarios de alto perfil "necesita más ayuda". Biden pidió al Congreso que autorice más personal para la agencia.

El Servicio Secreto está tambaleándose desde que la bala de un asesino rozó la oreja de Trump en Butler, Pensilvania. La directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, renunció 10 días después, reconociendo que la agencia había "fallado" en su misión de protección.

Según informes, al menos cinco agentes del Servicio Secreto fueron puestos en licencia a la espera de que se complete una revisión interna sobre las fallas de seguridad.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, cuyo departamento supervisa el Servicio Secreto, dijo que la revisión examinará las acciones antes, durante y después del tiroteo para identificar las medidas necesarias para garantizar la "misión infalible" de la agencia de proteger a los líderes nacionales.

Trump agradeció al Servicio Secreto por frustrar el ataque del domingo, pero algunos de sus aliados republicanos pidieron que la agencia incremente su equipo de protección para el expresidente.

"Hubo DOS intentos de asesinato contra Trump", dijo Steve Scalise, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. "El Servicio Secreto debe aumentar al máximo su nivel de protección, incluida la ampliación del perímetro".

El sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, defendió la respuesta del Servicio Secreto, afirmando que si Trump hubiera sido el presidente actual "habríamos tenido todo este campo de golf rodeado".

"Pero como no está, la seguridad se limita a las zonas que el Servicio Secreto considera posibles", dijo. "El Servicio Secreto hizo exactamente lo que debía haber hecho. Brindaron exactamente la protección que debía haber brindado".

El director interino del Servicio Secreto, Ronald Rowe, dijo que después del tiroteo del 13 de julio, la agencia planeaba aumentar el uso de drones de vigilancia, pero no se supo de inmediato si había un dron en el aire sobre el campo de golf el domingo.

En Florida, el Servicio Secreto no había asegurado todo el campo de golf, concentrándose en una zona alrededor del presidente, dijo el sheriff Bradshaw.

"Él no es el presidente en funciones. Si lo fuera, habríamos rodeado todo este campo de golf", dijo. "Pero como no está allí, la seguridad se limita a las zonas que el Servicio Secreto considera posibles".

