El sucesor de Trudeau, Mark Carney aseguró que “Canadá nunca será parte de Estados Unidos”

El nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney apuntó contra Donald Trump en sus primeras declaraciones oficiales y recrudeció la guerra comercial al asegurar: “Nunca seremos parte de Estados Unidos” y manifestó que “está atacando a los trabajadores, las familias y las empresas canadienses, no podemos permitir que gane”.

El flamante premier de la nación norteamericana advirtió que mantendrán los aranceles recíprocos y disparó contra el mandatario estadounidense tras imponerse en las elecciones del Partido Liberal.

Las monedas de Canadá y México repuntaron ante las señales de alivio arancelario

Carney, de 59 años de edad, obtuvo el 86% de los votos y se impuso a la ex ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, y reemplazará al ex funcionario, Justin Trudeau. No obstante, aclaró que “no habrá cambios en la política arancelaria” que anunció el jefe de gabinete saliente.

En este sentido, Mark Carney rechazó de forma vehemente la propuesta del jefe de Estado de Estados Unidos de “anexar” a su vecino del norte como un estado más y, afirmó que “los canadienses siempre están listos, cuando alguien más deja caer los guantes”.

A través de su cuenta oficial de la red social X @MarkJCarney, el ex titular del Banco Central de Canadá agradeció a los ciudadanos que lo eligieron y expresó: “Gracias. Somos más fuertes cuando estamos unidos”.

Tuit de Mark Carney tras imponerse en la interna del Partido Liberal de Canadá

Se espera que Justin Trudeau y el nuevo líder liberal mantengan conversaciones en los próximos días, para determinar el último día en el cargo del titular saliente. No está claro cuándo asumirá el cargo Mark Carney, que fue presidente de la principal entidad financiera de Canadá del año 2008 a 2013.

Trump anunció aranceles a lácteos y madera de Canadá

Una guerra comercial “catastrófica” que podría sumir a Canadá en una grave recesión

Canadá afronta un conflicto de gran envergadura con Estados Unidos, que supo ser su mayor socio comercial y principalmente, su aliado más cercano. Sin embargo, el escenario económico actual muestra un arancel del 25% sobre todos los productos canadienses aplicado por Donald Trump, con una excepción para los sectores automotriz y energético, que podrían sumir a Canadá en una grave recesión.

Guerra comercial entre Canadá y Estados Unidos, Justin Trudeau y Donald Trump

Los ciudadanos de Canadá ven en Carney una “figura sólida”, con gran experiencia internacional, capaz de enfrentarse a Donald Trump.

Esta semana entran en vigor los aranceles de Donald Trump a Canadá, México y China

En las últimas semanas, los canadienses abuchearon el himno estadounidense en los partidos de la NHL y la NBA. Algunos cancelaron viajes al sur de la frontera y muchos evitan comprar productos estadounidenses cuando pueden.

Fuente: Agencia France-Press (AFP) y Associated Press (AP)

