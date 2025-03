El terrible momento en el que separaron a los hermanos argentinos secuestrados por Hamas

El pasado 15 de febrero, el grupo terrorista Hamas liberó al argentino Iair Horn, quien pasó 496 días en cautiverio tras ser secuestrado el 7 de octubre de 2023 junto a su hermano Eitan. En las últimas horas, Hamas publicó un video de ambos en el momento previo a su separación.

La familia Horn aprobó la publicación de esta grabación junto a una declaración que fue compartida en una cuenta de Instagram: “Se nos parte el corazón al ver a Eitan en esta difícil situación, separado de su hermano”.

Iair Horn cuando fue liberado por Hamas.

En las imágenes puede verse a los hermanos despidiéndose, entre abrazos y lágrimas, junto a otras víctimas. “Estoy muy feliz de que mi hermano sea liberado mañana, pero separar familias no tiene ninguna lógica”, expresó Eitan frente a cámara.

“Saquen a todos y no separen a las familias. No destruyan todas nuestras vidas”, dijo el hombre, antes de ponerse a llorar y abrazar a su hermano. Luego pidió que el gobierno israelí firme la segunda parte del acuerdo para que más rehenes puedan ser liberados: “¿Se volvieron locos? Mi hermano se va, y yo me tengo que quedar aquí. Firmen la segunda y tercera fase del acuerdo. Ya está bien de esta guerra. Dile a mi madre, dile a mi padre y dile a todos que continúen con las manifestaciones”.

Iair, que pasó casi 500 días en cautiverio, fue entregado el sábado 15 de febrero a la Cruz Roja Internacional, a las 5:12 horas de Argentina. Luego, protagonizó un conmovedor reencuentro con su familia.

“Desde que Iair regresó con nosotros, no ha dejado de pensar y actuar por Eitan y todas aquellas personas secuestradas que conoció en cautiverio y que aún están allí. Exigimos a los que toman las decisiones que miren a Eitan a los ojos. No detengan el acuerdo que ya nos ha devuelto a decenas de personas secuestradas”, expresó la familia Horn a través de su posteo en Instagram.

Iair Horn en una foto previa a su secuestro en el sur de Israel

Tanto Horn como el rusoisraelí Alexander Trufanov, y Sagui Dekel-Chen, de ascendencia estadounidense, fueron entregados a la Cruz Roja como parte del sexto canje de rehenes por presos palestinos, sin embargo, todavía siete argentinos continúan en poder de Hamas: además de Eitan Horn y la familia Silberman-Bivas, siguen secuestrados otros dos hermanos, David y Ariel Cunio, que fueron capturados en Nir Oz, una de las granjas agrícolas colectivas destruidas por el ataque de Hamas.

