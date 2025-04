El Vaticano anunció la ausencia de dos cardenales para el cónclave papal

A través del portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, la máxima institución católica informó este martes la baja de dos cardenales para las elecciones papales que se desarrollarán el próximo miércoles 7 de mayo en la Capilla Sixtina. Se suman a la ausencia de Giovanni Becciu, quien desistió de participar tras asumir casos de corrupción y delitos financieros.

Pese a que la Santa Sede no confirmó sus identidades, la Conferencia Episcopal Española indicó que uno de ellos era Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia de 79 años. Según AFP, el segundo de ellos se trata de un cardenal bosnio ultra conservador, quien se opuso a Francisco desde su comienzo de pontificado. Ambos serán bajas por problemas de salud. De este modo, serán 133 cardenales los que participarán en la elección del próximo Sumo Pontífice.

El cardenal Muller reclamó revertir el rumbo de Francisco en la espera del cónclave

Reuniones diarias

Los llamados “príncipes” de la iglesia sostienen a diario reuniones a puerta cerrada en la sala Pablo VI del Vaticano desde que murió el primer pontífice latinoamericano, el 21 de abril, a los 88 años. Son las “congregaciones generales” en las que debaten las prioridades para el futuro del Vaticano.

Este martes los temas centrales fueron la evangelización, el papel de la iglesia en la paz y los abusos sexuales provenientes de miembros del clero. La mayoría de los cardenales electores fueron designados por Francisco, por lo que el cardenal iraqui Louis Sako señaló “un espíritu de responsabilidad para buscar a alguien que continúe el trabajo de Francisco”.

El italiano Pietro Parolin es el máximo candidato a convertirse en el próximo papa a medida que crecen los conflictos mundiales y las crisis humanitarias por el mundo. "Representa un voto para continuar la esencia del papado de Francisco, pero sin el instinto rebelde de Francisco", apuntó sobre Parolin John Allen, editor del periódico católico en línea Crux.

El estilo y las reformas impulsadas por el jesuita argentino despertaron no obstante críticas entre los sectores más conservadores, que apuestan ahora por un cambio más enfocado en la doctrina.

Que es el cónclave papal

El cónclave es el procedimiento mediante el cual se elige al próximo Papa, Jefe de la Iglesia Católica. Este proceso se convoca cuando el Papa muere o renuncia y está reservada solamente a los cardenales menores de 80 años, quienes conforman el Colegio Cardenalicio.

Matteo Zuppi, cardenal italiano, describe el encuentro entre Trump y Zelenski como un 'milagro de Francisco' en medio del funeral del Papa

La elección se realiza en la Capilla Sixtina, dentro de la Santa Sede, mientras los cardenales se alojan en la residencia Santa Marta. Desde el comienzo hasta la culminación del proceso, los cardenales permanecen aislados sin la posibilidad de utilizar teléfonos ni mantener contacto con personas fuera del Vaticano con el fin de debilitar las presiones externas.

Como es el proceso de votación

El día del cónclave se desarrollan dos votaciones durante la mañana y dos votaciones por la tarde, en el cual cada cardenal escribe el nombre de su candidato en una papeleta. Esa papeleta se introduce en una especie de caja sagrada ubicada en el altar, vigilada por el camarlengo de turno.

Para ser elegido Papa, un candidato deberá alcanzar una mayoría de dos tercios de los votos. En caso de no lograr un consenso tras varias rondas, se continuará votando hasta alcanzar el acuerdo necesario. En cambio, cuando un cardenal alcanza la mayoría requerida, se produce la fumata blanca, símbolo de que un nuevo pontífice fue elegido.

Tras aceptar la elección, el nuevo papa elige un nombre papal y se presenta a los creyentes desde el balcón de la Basílica de San Pedro con la tradicional frase en latin: “Habemus Papam”. Desde allí, el pontífice elegido ofrece la reconocida bendición urbi et orbi, que significa “bendiciones a la ciudad y al mundo”.

“He decidido obedecer”

El cardenal italiano Giovanni Angelo Becciu anunció este lunes 28 de abril que no ingresará al Cónclave que elegirá un nuevo Papa, pero advirtió que permanece "convencido" de su "inocencia". A través de un comunicado, el cardenal vetado por el papa Francisco anunció que "he decidido obedecer la voluntad del papa Francisco".

El cardenal Becciu, fuera del Cónclave: "Obedezco al papa, pero soy inocente"

"Teniendo en el corazón el bien de la Iglesia, a la que he servido y seguiré sirviendo con fidelidad y amor, así como contribuir a la comunión y serenidad del Cónclave, he decidido obedecer como siempre he hecho a la voluntad del Papa Francisco de no entrar en el Cónclave permaneciendo convencido de mi inocencia", se lee en el escrito presentado.

